Ex-Liverpool é hospitalizado após ser vítima de assalto com facas

Jogador foi internado após ser surpreendido em assalto mas está em estado estável e passa bem

O zagueiro Andre Wisdom, ex-jogador dos Reds que hoje defende o , também da , foi hospitalizado após sofrer um assalto no bairro de Toxteth, em . A informação foi inicialmente divulgada pela imprensa inglesa e depois confirmada por seu clube atual.

Segundo o Liverpool Echo, jornal diário da cidade, o defensor de 27 anos estava em Liverpool para fazer uma visita a alguns parentes. Então, após sair do local, estava se dirigindo a seu carro quando foi abordado por quatro homens com os rostos cobertos por máscaras e armados com facas. O diário ainda afirma que o jogador foi esfaqueado pelos criminosos.

Após o incidente, o Wisdom foi encaminhado para um hospital próximo da região devido aos ferimentos, mas se encontra em estado estável e agora passa bem. A informação também foi confirmada por um porta-voz do Derby County, através de um comunicado oficial.

“[Wisdom] Sofreu ferimentos que resultaram em sua internação no hospital, onde ele está em uma condição estável. A polícia de Merseyside está investigando e o clube concentrará seus esforços em apoiar Andre e sua família", informou o clube.

Andre Wisdom iniciou sua carreira como jogador profissional no Liverpool, onde atuou entre os anos de 2010 e 2013, acumulando um total de 19 partidas com a camisa dos Reds e um gol marcado.

Então, em 2014, se transferiu ao Derby County, e após curtas passagens por West Bromwich, City e Red Bull Salzburg, acabou retornando ao County, onde atua desde o ano de 2017. O clube inglês atualmente disputa a EFL Championship, a segunda divisão do futebol da Inglaterra e conta com o atacante Wayne Rooney, de 34 anos de idade, como sua principal estrela.