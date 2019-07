Ex-lateral ignora Mourinho ao escolher melhor treinador do Chelsea

Ashley Cole esteve no Stamford Bridge sob a batuta de José Mourinho. Mas considera que há outros técnicos superiores ao português na história do clube

Ashley Cole ignorou José Mourinho quando selecionou o seu treinador predileto no , com Carlo Ancelotti sendo considerado o "número um".

Os Blues foram transformados em uma grande força local na e também na Europa sob o comando do português.

Cole se mudou para o Stamford Bridge durante a primeira passagem de Mourinho no clube de Londres.

O ex-jogador da seleção da Inglaterra teve a chance de vencer a e a League Cup, mas teve que esperar pela primeira taça da Premier League com os Blues.



Ancelotti foi quem proporcionou isso e Cole acredita que o italiano é o melhor treinador com quem trabalhou no clube azul.

O icônico lateral esquerdo ficou oito anos no Chelsea e falou sobre a sua carreira: "Acho que os treinadores que mais tinham meu estilo eram os ofensivos, da mesma forma que joguei no . Quando [Luiz Felipe] Scolari chegou, senti em meu melhor. Senti que voltei a jogar com confiança".

"Ancelotti foi meu número um. Nós jogamos com táticas, obviamente, mas ele deu uma liberdade e eu era capaz de atacar. Aquele bicampeonato em 2009/2010 foi provavelmente a minha melhor temporada. Foi a temporada que mais marquei gols. Eu me senti imbatível na defesa e estava muito bem no ataque", comentou.

"Tinha uma grande relação com Florent Malouda pelo lado esquerdo, JT [John Terry] estava sempre perto de mim e Frank [Lampard] aparecia pelo lado esquerdo no meio-campo. Era capaz de sair em velocidade por trás e sempre levei perigo aos adversários nos espaços vazios", concluiu.