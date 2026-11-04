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O ex-lateral-direito da seleção inglesa Glen Johnson aconselhou o meia Alex Scott, do Bournemouth, a rejeitar o Chelsea e optar pelo Liverpool na próxima janela de transferências, em janeiro. Os dois gigantes da Premier League disputam a contratação do jogador de 23 anos após o clube da costa sul fixar em 100 milhões de libras o preço pedido por seu valioso atleta.

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Ex-zagueiro aconselha meio-campista da Inglaterra

Johnson acredita que o ambiente mais tranquilo em Merseyside faz de Anfield o destino ideal para o ex-jogador do Bristol City, em comparação com Stamford Bridge. Os dois clubes acompanham de perto o jogador da seleção inglesa desde sua transferência para o Vitality Stadium por 25 milhões de libras, em 2023. Depois de um verão em que todos os clubes do tradicional grupo dos seis grandes fizeram consultas, o Bournemouth flexibilizou sua posição de que o jogador «não está à venda».

Estabilidade em Merseyside pesa mais que mudança para Londres

Em entrevista à Betfred sobre qual de seus ex-clubes o meio-campista deveria escolher no Ano-Novo, Johnson disse: «Hoje, eu diria Liverpool. Não necessariamente porque ele teria mais tempo de jogo ou algo assim, mas porque o Liverpool é um clube muito mais estável e está seguindo um rumo melhor.

«Eu escolheria o Liverpool apenas pela estabilidade, mas, para ser sincero, não sei em qual clube ele teria mais tempo de jogo. De todo modo, dá para entender por que os dois clubes estão interessados nele.»

Bournemouth exige valor de nove dígitos pela transferência

Segundo a BBC, a direção do Bournemouth agora aceitará a saída do jogador no inverno se algum interessado oferecer 100 milhões de libras, após conversas finais com seus representantes. Scott busca um novo desafio depois de recusar duas propostas de contrato lucrativas no fim da temporada passada, o que levou a diretoria a reconsiderar o plano de mantê-lo até 2027.

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O Chelsea teve uma proposta de 60 milhões de libras, mais 4 milhões de libras em bônus, recusada no verão, mas o time de Xabi Alonso segue confiante de que fechará um acordo entre 90 milhões e 100 milhões de libras antes de janeiro, após perder Enzo Fernandez para o Manchester City e não conseguir contratar Lamine Camara no último dia da janela de transferências.

Negociações de inverno dependem da posição na tabela

Embora o Liverpool admire o encaixe de Scott em seu esquema tático e mantenha uma relação próxima com Andoni Iraola, técnico do Bournemouth, o clube prefere uma transferência no verão e intensificou recentemente os contatos com o Monaco por Camara como alternativa mais barata. Além disso, a diretoria e a comissão técnica do Bournemouth estipularam que nenhuma venda em janeiro será aprovada se a equipe entrar na briga contra o rebaixamento na Premier League. Assim, os resultados do clube nos próximos dois meses determinarão se o Chelsea poderá fechar um acordo antecipado.