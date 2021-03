Ex-lateral do Barcelona diz que Messi não treina cobranças de falta: "É só natural"

Nelson Semedo, ex-companheiro do camisa 10 na Catalunha e que hoje defende os Wolves, afirma que o craque não precisa treinar faltas para ser incrível

Todos já ouviram grandes batedores de falta, como Neto, Marcelinho Carioca ou Marcos Assunção, afirmarem que o grande segredo por trás do sucesso nas cobranças está nos treinos e nas repetições incessantes. Mas esse não é o caso de Lionel Messi, pelo menos de acordo com Nelson Semedo, lateral do Barcelona que está emprestado aos Wolves. Segundo o português, o seis vezes melhor do mundo nunca treina cobranças de falta ou jogadas de bola parada, seu talento é apenas “natural”.

A precisão de Messi para bater faltas é algo assustador. Seja em cobranças diretas - como aquela contra o Liverpool, em 2019, pela Liga dos Campeões -, seja colocando a bola com maestria na cabeça de seus companheiros, que só têm o trabalho de empurrar para o gol.

Quantas vezes os goleiros adversários, com medo da canhota extraterrestre do argentino, não colocaram um jogador em cima da linha, colado a uma das traves, para tirar a bola de cabeça. Mas após a cobrança de Messi, não resta outra coisa a fazer a não ser buscar a redonda no fundo das redes.

Foto: Getty Images

Mas tudo isso é natural para o camisa 10 argentino, que não precisa nem treinar as cobranças para aperfeiçoar a batida, como garante Nelson Semedo, ex-companheiro do craque no Barcelona.

“Eu realmente não tenho muitas palavras para descrever o quão bom ele [Messi] é. Você sabe o que o torna ainda mais incrível? Eu nunca vi ele cobrar uma falta nos treinos, em todo o tempo que estive lá. Eu juro que ele nunca fez isso!”, contou o lateral que está passando a temporada com os Wolves, ao The Telegraph.

“Sempre costumávamos treinar chutes de longe, mas o Messi nunca cobrou falta. Para ele, era natural. Dizem que a prática leva à perfeição - ele não precisa de prática e ainda é perfeito!”, acrescentou.

Messi se aproxima do topo

Foto: Getty Images

Leo marcou 658 gols em 763 jogos pelo Barcelona. Destes, 49 foram de falta. Com as outras seis cobranças certeiras pela seleção da argentina, o seis vezes melhor do mundo já chega a 55 tentos de falta na carreira.

O recordista neste quesito é Juninho Pernambucano, exímio batedor, que marcou 77 vezes, contra 70 do rei Pelé e 66 de David Beckham. Messi também está à frente de Cristiano Ronaldo, que fez 47 gols em cobranças de falta, até o momento.