De Turim a Madri, tudo mudou. Jonathan David, na Serie A, com a camisa da Juventus, fracassou. Em Madri, porém, o canadense reencontrou o gol. O terceiro gol consecutivo, no dérbi contra o Real, QUE fez explodir de vez o entusiasmo dos torcedores do Atlético de Madrid, a ponto de conquistar também a narração espanhola e toda a mídia.





"CAMISA 9 DE CLASSE MUNDIAL" - Gol decisivo no dérbi. Na Espanha, ficaram impressionados sobretudo com a maneira como o atacante interpretou a partida: os movimentos, a capacidade de atacar a área, a leitura das situações e a frieza nos metros finais. Durante a transmissão do dérbi, também veio um elogio particularmente significativo: "Os vídeos dele deveriam ser mostrados a cada garoto por aí que quer se tornar um atacante. É assim que um camisa 9 de classe mundial se movimenta e finaliza na área".





Três partidas consecutivas marcando acenderam o entusiasmo dos torcedores e transformaram seu rendimento em um dos assuntos mais comentados no entorno do Atlético.











































