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Em 2018, Marco Motta, nascido em 1986 e lateral da Juventus entre 2010 e 2012, tornou-se o primeiro (e, até hoje, o último) italiano a jogar pelo Omonia Nicósia, adversário da Juventus hoje na Europa League.

"O projeto era ambicioso, pensado para enfrentar o arquirrival APOEL Nicósia com uma estrutura e jogadores vindos das principais ligas da Europa, mas, na metade da temporada, o diretor esportivo e o treinador já tinham mudado…", lembra Motta, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

"Era certamente uma realidade diferente, porque lá se disputa um campeonato em que as viagens para jogos fora de casa duram no máximo duas horas de ônibus, algo que eu nem na escolinha de futebol tinha vivido. De modo geral, as influências gregas eram evidentes, inclusive entre os jogadores, mas nosso time era especialmente internacional. Tanto que, quando me apresentaram o projeto, a ideia era contratar Seedorf como treinador. Só que ele nunca chegou", acrescenta.

Sobre a atual Juventus, que oscila: "Lamento principalmente porque eles têm um grande treinador, Spalletti, com quem trabalhei na Roma e que espero que fique por muito tempo: vejo que ele está motivado e convicto. De fora, tudo sempre parece mais simples, mas a Juventus precisa almejar o máximo e espero que volte muito em breve àquele nível".

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Sobre Spalletti: "Ainda me lembro das muitas lágrimas no vestiário quando ele decidiu pedir demissão depois de duas rodadas. Agora me inspiro nele: como treinador, gostaria de ter as características que vi em Spalletti, Conte, Gasperini e Ranieri. Se eu conseguisse absorver apenas 5% de cada um deles, ficaria muito feliz".