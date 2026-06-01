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Santi Gimenez, MexicoGetty
Daily Loos

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(Ex-)jogadores da Eredivisie ficam a saber: mais dois países anunciam suas seleções para a Copa do Mundo

Copa do Mundo
México
Austrália

Seguindo o exemplo de muitos outros países, a Austrália e o México também divulgaram suas seleções para a Copa do Mundo. Entre outros, Mateo Chávez (AZ), Santiago Giménez (ex-Feyenoord) e Edson Álvarez (ex-Ajax) podem se preparar para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

O técnico Javier Aguirre já havia apresentado, há algumas semanas, uma pré-seleção de 55 jogadores, na qual já faltavam os nomes dos ex-jogadores do PSV Hirving Lozano e Erick Gutiérrez. Agora, um terceiro ex-jogador do PSV foi incluído: Richard Ledezma.

O lateral voltou neste verão, sem custo de transferência, para seu país natal, no Deportivo Guadalajara, mas isso não lhe garantiu uma vaga na Copa do Mundo. O jogador, que disputou três partidas pela seleção, não foi convocado.

Por outro lado, há vagas para Álvarez, Giménez — apesar de uma temporada muito infeliz no AC Milan — e o ex-jogador do Ajax Jorge Sánchez. O zagueiro do AZ, Mateo Chávez, também foi convocado. O jogador, que já disputou nove partidas pela seleção, ainda está longe de ter uma vaga garantida no time titular do clube de Alkmaar, mas, mesmo assim, conseguiu convencer Aguirre.

Outro nome de destaque é o de Guillermo Ochoa. O goleiro de 40 anos foi convocado novamente e pode se preparar para sua sexta Copa do Mundo.

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Jordan Bos, do Feyenoord, também recebeu boas notícias do técnico da seleção australiana, Tony Popovic. Para o lateral-esquerdo, a convocação talvez não tenha sido uma grande surpresa, mas o jogador, com 26 partidas pela seleção, pode, mesmo assim, comemorar sua primeira Copa do Mundo. Ajdin Hrustic, meio-campista do Heracles Almelo, também foi convocado.

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