Ex-jogador saudita: Portugal não precisa de Ronaldo e Messi, que são de outro planeta

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, foi alvo de novas críticas após sua atuação chocante na noite em que o “Brasil da Europa” empatou com a República Democrática do Congo, por 1 a 1, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Ahmed Atef, ex-jogador da seleção saudita, afirmou em declarações durante sua participação no programa “Dorina Ghir”: “A presença de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026 é positiva do ponto de vista da liderança e do ânimo, mas, tecnicamente, a Portugal precisa de um atacante melhor tanto em termos técnicos quanto físicos, e ele não deve ser titular.”

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Ele acrescentou: “Roberto Martínez, técnico da Portugal, tem excelentes recursos, mas não apresenta resultados que o justifiquem e não vai conquistar nada com essa seleção repleta de estrelas”.

Sobre o brilho de Lionel Messi contra a Argélia, ele disse: “Ele é um jogador de outro planeta, resolve todos os problemas e dá tudo de si, pois faz coisas que vão além do futebol, e a Argélia sofreu muito contra ele”.

E concluiu: “A seleção da Argélia começou a se sentir mais à vontade quando Messi saiu, pois ele estava fazendo tudo: receber a bola, passar, chutar e marcar gols”.

A seleção argelina sofreu uma derrota chocante para a Argentina, por 0 a 3, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos.



