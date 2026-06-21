Ex-jogador saudita: Donis não se atreve a substituir Al-Dosari

Os ataques da mídia continuam perseguindo Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, após sua atuação chocante na noite da derrota para a Espanha, por 0 a 4, no domingo à noite, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Ahmed Ateef, ex-jogador da seleção saudita, afirmou em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Donis não se atreve a substituir Salem Al-Dossari, apesar do seu desempenho claramente ruim nos últimos tempos”.

Leia também... Al-Dosari após o choque contra a Espanha: “A Arábia Saudita é uma das melhores seleções do mundo!”

Ele acrescentou: “Salem não contribuiu em nada nas partidas contra o Uruguai e a Espanha; mesmo assim, não foi substituído, o que comprova o que estou dizendo”.

E continuou: “Donis foi péssimo na condução da partida; ele não começou da melhor maneira e ainda piorou a situação com substituições estranhas”.

E concluiu: “Na minha opinião, esse é o limite da nossa seleção atual, e não devemos esperar mais do que isso”.