Boukary Dramé, ex-jogador da seleção de Senegal, manifestou seu descontentamento com a crise jurídica em torno da final da Copa Africana de Nações 2025 entre Senegal e Marrocos, alertando para suas consequências sobre a imagem do futebol no continente africano.

A seleção de Senegal havia vencido Marrocos por 1 a 0, após a partida se estender por 120 minutos, antes de a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidir, posteriormente, considerar Marrocos o campeão do título, em uma decisão contestada por Senegal junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

O tribunal realizou uma audiência sobre o caso anteontem, quinta-feira, enquanto a decisão é aguardada para os próximos dias, sem que haja, até o momento, o anúncio de uma data definida.

Em entrevista ao site "Africa Foot", especializado no futebol africano, Dramé afirmou que Senegal terá de aceitar a decisão final, mesmo que ela venha contrariar seus desejos, apontando que o caso chegou a uma etapa em que é preciso recorrer à lei.

Disse o ex-jogador: "Assim que o caso chega a esse nível, isso faz parte do jogo, infelizmente. Mesmo que não aceitemos, é possível que o título vá para Marrocos, o que não desejo. Mas eles estarão, apesar de tudo, dentro da lei, e é a lei que decide o assunto. E se a decisão sair considerando-os campeões da África perante a CAF e todos, teremos de aceitá-la. Infelizmente, eles estarão em pleno direito, de acordo com a situação atual".

Dramé: "Damos a imagem de um continente que não é sério"

Dramé, que representou a seleção de Senegal no período entre 2005 e 2016, enfatizou que o maior impacto da crise reside na imagem que ela transmite do futebol africano, diante da possibilidade de um título de competição continental ser decidido fora de campo, depois que a própria partida terminou com a vitória de Senegal.

E acrescentou: "É lamentável que estejamos dando a imagem de um continente que não é sério e que ainda tem um longo caminho pela frente para chegar ao nível dos europeus. Acredito que temos tudo o que é preciso para alcançar isso, mas vamos aprender. Espero que esta etapa seja um motivo para o nosso desenvolvimento e que coisas como essas não se repitam no futuro. Esse é o objetivo: aprender com os nossos erros".

Um caso excepcional que pode deixar marcas no futebol africano

Dramé abordou o caráter excepcional do caso, explicando que nunca havia vivido uma situação semelhante, apesar de ter conhecimento de episódios anteriores de equipes que deixaram o campo durante as partidas sem sofrer, segundo o que apareceu nos arquivos, punições semelhantes.

Mas ele considerou que a final entre Senegal e Marrocos difere daqueles casos, pois a partida prosseguiu até o fim, o que torna o caso, em sua visão, uma situação incomum.

Disse o ex-jogador do Paris Saint-Germain: "Nunca vivi uma situação como essa. Vi que, depois deste caso, surgiram muitos episódios antigos em que equipes deixaram o campo durante as partidas e não foram punidas. Parece que isso já aconteceu antes, mas este caso é diferente, pois a partida chegou ao fim. Posso dizer que é a primeira vez".

Os representantes de Marrocos haviam deixado a sede do Tribunal Arbitral do Esporte após a audiência sem prestar declarações, enquanto Abdoulaye Sidou Sow, secretário-geral da Federação Senegalesa de Futebol, afirmou que seu país apresentou uma boa defesa durante a sessão.