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real madrid(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Ex-jogador do Real Madrid recusa retorno ao Bernabéu; Arsenal e Chelsea monitoram a situação

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O Real Madrid busca reforçar sua defesa

Jacobo Ramón não quer voltar ao Real Madrid neste momento, apesar do interesse do clube merengue em recuperar seus serviços no próximo verão, diante da grande fase do jovem zagueiro espanhol com o Como, da Itália.

O Real Madrid havia vendido Ramón ao Como, mantendo 50% dos direitos do jogador, além de existir uma cláusula que permite ao clube espanhol recuperá-lo por 9 milhões de euros.

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Mas o jornal espanhol "AS" informou que o zagueiro central, de 21 anos, não pensa atualmente em voltar ao Real Madrid, após se sentir muito à vontade no Como, onde joga sob o comando do técnico espanhol Cesc Fàbregas e desfruta de um papel de destaque.

O Real já havia colocado em pauta a possibilidade de retorno do jogador no verão passado, mas Ramón rejeitou a ideia por temer ficar no banco de reservas, algo que pode se repetir no próximo verão.

O interesse pelo jovem zagueiro não se limita ao clube merengue, já que sua evolução também chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, com destaque para Arsenal e Chelsea, que acompanham sua situação.

O Real trabalha para renovar seu elenco no período atual, após duas temporadas em que sofreu bastante, tanto no cenário nacional quanto no europeu.

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