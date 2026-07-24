Ex-jogador do Real Madrid: nunca esquecerei as palavras ofensivas de Mourinho no balneário

Borja Mayoral abriu fogo contra o seu antigo treinador José Mourinho, garantindo que o português não aceita a derrota e que proferiu declarações inapropriadas dentro do balneário que não agradaram nem a ele nem aos seus companheiros.

As declarações do atual avançado do Getafe surgiram numa entrevista ao jornal espanhol "Marca", na qual recordou as memórias do seu trabalho sob o comando de Mourinho no Real Madrid.

Apesar da sua pouca idade, Mayoral teve a oportunidade de treinar sob a orientação de treinadores da dimensão de Zinedine Zidane e José Mourinho, e afirmou que aprendeu muito com o técnico português, mas não escondeu o seu incómodo com alguns dos seus comportamentos.

Mayoral disse: "O que mais gostei em Mourinho foram os seus treinos, eram competitivos e muito divertidos, e apesar de a minha situação não ser a ideal, gostei muito de trabalhar com ele".

E acrescentou: "Com o passar do tempo também me surpreendeu, através das suas conversas comigo e do que me dizia antes de alguns jogos, senti que valorizava o meu trabalho. Lembro-me de que uma vez me disse que eu merecia jogar mais cedo, e elogiou-me muito numa conferência de imprensa, nunca me esquecerei disso".

E prosseguiu: "Era muito simpático e falava bastante com os espanhóis, como Gonzalo Villar e Carles Pérez, sobre a sua passagem pelo Real Madrid, e como sou curioso por natureza aproveitei a oportunidade para lhe perguntar muito sobre esse período".

Sobre o lado negativo, Mayoral concluiu: "O que mais me incomoda em Mourinho é a sua falta de aceitação da derrota, proferiu declarações más dentro do balneário que não me agradaram, não eram dirigidas só a mim, mas também aos meus companheiros. Compreendo que é uma pessoa muito competitiva e que todos podemos dizer coisas num momento de raiva, mas o respeito deve estar sempre em primeiro lugar".