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O ex-defensor do Manchester United Ashley Young acredita que o clube deve seguir em frente sem o capitão Bruno Fernandes. Ele pediu que o United substitua o meio-campista português por Morgan Gibbs-White, destaque do Nottingham Forest, no início de uma nova era sob o comando de Mauricio Pochettino.

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Hora de mudar em Old Trafford

Ex-ponta do United, Young surpreendeu ao pedir que seu antigo clube se despeça de Fernandes. O meio-campista de 32 anos tem sido o principal destaque em Old Trafford desde que chegou do Sporting, em janeiro de 2020. No entanto, com o início de uma nova era, crescem as dúvidas sobre seu futuro a longo prazo.

Com a chegada de Pochettino nesta semana, o elenco enfrenta um período de mudanças táticas e de transição. Segundo relatos, Fernandes está entrando nos últimos meses de seu contrato atual. O meia português já rejeitou duas propostas de renovação , o que coloca seu futuro em sério risco.

Young vê Gibbs-White como substituto ideal

Young acredita que o sucessor ideal já joga na Premier League. Para ele, o meia-atacante Gibbs-White, do Forest, está pronto para dar um grande passo na carreira com uma transferência. O ex-jogador da seleção inglesa expôs sua opinião ao Overlap Daily. Ele elogiou a contribuição de Fernandes, mas insistiu que o Manchester United precisa urgentemente de uma nova referência.

"Ele tem sido incrível pelo clube, o principal destaque", explicou Young ao falar do atual capitão. "Mas muita coisa aconteceu. Pelo que ouvimos, ele recusou outra proposta de contrato.

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"Você quer montar um time em torno de um jogador. Ele faz 33 anos no ano que vem. Idade é só um número, mas ele não está no auge. Eu não diria que já passou da hora dele, mas está ficando mais velho."

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Montar um time para o futuro

Gibbs-White faz 27 anos em janeiro e recentemente conquistou uma vaga na seleção principal da Inglaterra. Suas atuações de alto nível consolidaram seu papel como referência do Forest. Young acredita que as exigências físicas do futebol de primeira divisão estão começando a pesar para o atual capitão do United.

"Eu contrataria Morgan Gibbs-White", afirmou Young. "Estou apenas sugerindo esse nome. Mas, quando você pensa em um camisa 10, quer montar um time em torno de um jogador.

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"Ele é jovem, tem ambição e acabou de entrar na seleção inglesa. Acho que tem capacidade para jogar em um clube maior, sem desrespeito ao Nottingham Forest. E acho que ele é alguém de quem o Manchester United precisa, nos anos de auge da carreira. Acho que ele já mostrou mais do que o suficiente no Nottingham Forest para poder dizer que consegue jogar em um clube maior, como o Manchester United, e lidar com a responsabilidade que isso traz."

Pochettino terá decisões cruciais sobre transferências

O United ainda tem uma opção contratual para prorrogar o vínculo atual de Fernandes por mais um mês. Exercer essa opção impediria que seu experiente capitão saísse sem custos de transferência no verão. O acionamento dessa cláusula também poderia permitir a venda do veterano meio-campista em 2027, gerando recursos importantes para transferências. A chegada de Pochettino aumenta a pressão sobre a diretoria para resolver rapidamente esse impasse contratual. Enquanto isso, Gibbs-White certamente continuará no radar dos principais clubes europeus se mantiver o bom desempenho no futebol inglês.