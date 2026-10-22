Bons resultados como interino garantem cargo em definitivo
O Comitê Executivo da Federação Costarriquenha de Futebol acertou os termos do contrato para efetivar o ex-capitão da seleção como técnico, com a missão de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2030. Nomeado inicialmente em 28 de setembro, após a demissão do técnico argentino Fernando Batista, o ex-jogador de 41 anos convocou de imediato o experiente goleiro Keylor Navas. Em seguida, vitórias consecutivas sobre a Nicarágua (3 a 0) e o Haiti (2 a 0), no Estadio Ricardo Saprissa, garantiram a permanência da seleção na Liga A da Liga das Nações da Concacaf.
Técnico inexperiente monta comissão com pessoas de confiança
Este é o primeiro cargo permanente de Ruiz como técnico de uma equipe principal. Antes, ele trabalhou nas categorias de base e como auxiliar na Liga Deportiva Alajuelense, onde comandou o time principal em apenas duas partidas, em caráter emergencial.
Segundo o comunicado oficial da federação, a decisão dá continuidade ao trabalho e consolida uma nova etapa ao permitir que o ex-principal jogador da seleção leve sua liderança e seu conhecimento do futebol nacional e internacional para a função de técnico.
Para auxiliá-lo, Ruiz escolheu os ex-companheiros de Copa do Mundo Wilmer Lopez e Christian Bolanos como auxiliares técnicos, além do analista de vídeo Ariel Gonzalez. Wardy Alfaro também integrará a comissão técnica como auxiliar em janeiro.
Capitão histórico assume projeto de reconstrução
Como jogador, o meia-atacante canhoto defendeu Twente, PSV Eindhoven, Fulham, Sporting CP e Santos antes de se aposentar no Alajuelense, em 2022. Ele também foi capitão da Costa Rica em três Copas do Mundo consecutivas, em 2014, 2018 e 2022, e liderou a campanha histórica da seleção até as quartas de final em 2014, no Brasil.
Agora, porém, ele assume uma equipe que caiu no ranking da Fifa após ficar fora do torneio de 2026 sob o comando do técnico mexicano Miguel Herrera e sofrer uma série de reveses na Liga das Nações sob Batista.
Potências sul-americanas põem técnico à prova
Ruiz comandará seus primeiros jogos como técnico efetivo na janela internacional do próximo mês, quando a Costa Rica viajará para enfrentar o Equador em 13 de novembro e a Argentina quatro dias depois. Esses amistosos difíceis fora de casa testarão se um técnico com apenas quatro jogos à frente de equipes principais conseguirá manter o embalo inicial. Boas atuações na América do Sul serão fundamentais enquanto ele começa a montar um elenco competitivo.