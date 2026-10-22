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A Federação Costarriquenha de Futebol (FCRF) nomeou oficialmente o ex-capitão Bryan Ruiz como técnico permanente da seleção masculina após uma passagem de destaque como interino. O ex-meia do Fulham, de 41 anos, terá a missão de levar seu país de volta à fase final da Copa do Mundo em 2030.

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Bons resultados como interino garantem cargo em definitivo

O Comitê Executivo da Federação Costarriquenha de Futebol acertou os termos do contrato para efetivar o ex-capitão da seleção como técnico, com a missão de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2030. Nomeado inicialmente em 28 de setembro, após a demissão do técnico argentino Fernando Batista, o ex-jogador de 41 anos convocou de imediato o experiente goleiro Keylor Navas. Em seguida, vitórias consecutivas sobre a Nicarágua (3 a 0) e o Haiti (2 a 0), no Estadio Ricardo Saprissa, garantiram a permanência da seleção na Liga A da Liga das Nações da Concacaf.

Técnico inexperiente monta comissão com pessoas de confiança

Este é o primeiro cargo permanente de Ruiz como técnico de uma equipe principal. Antes, ele trabalhou nas categorias de base e como auxiliar na Liga Deportiva Alajuelense, onde comandou o time principal em apenas duas partidas, em caráter emergencial.

Segundo o comunicado oficial da federação, a decisão dá continuidade ao trabalho e consolida uma nova etapa ao permitir que o ex-principal jogador da seleção leve sua liderança e seu conhecimento do futebol nacional e internacional para a função de técnico.

Para auxiliá-lo, Ruiz escolheu os ex-companheiros de Copa do Mundo Wilmer Lopez e Christian Bolanos como auxiliares técnicos, além do analista de vídeo Ariel Gonzalez. Wardy Alfaro também integrará a comissão técnica como auxiliar em janeiro.

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Capitão histórico assume projeto de reconstrução

Como jogador, o meia-atacante canhoto defendeu Twente, PSV Eindhoven, Fulham, Sporting CP e Santos antes de se aposentar no Alajuelense, em 2022. Ele também foi capitão da Costa Rica em três Copas do Mundo consecutivas, em 2014, 2018 e 2022, e liderou a campanha histórica da seleção até as quartas de final em 2014, no Brasil.

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Agora, porém, ele assume uma equipe que caiu no ranking da Fifa após ficar fora do torneio de 2026 sob o comando do técnico mexicano Miguel Herrera e sofrer uma série de reveses na Liga das Nações sob Batista.

Potências sul-americanas põem técnico à prova

Ruiz comandará seus primeiros jogos como técnico efetivo na janela internacional do próximo mês, quando a Costa Rica viajará para enfrentar o Equador em 13 de novembro e a Argentina quatro dias depois. Esses amistosos difíceis fora de casa testarão se um técnico com apenas quatro jogos à frente de equipes principais conseguirá manter o embalo inicial. Boas atuações na América do Sul serão fundamentais enquanto ele começa a montar um elenco competitivo.