Ex-jogador do Feyenoord pode vir a ser companheiro de equipe de Donyell Malen: "Os clubes estão em contato"

O atacante do Olympique de Marselha, Igor Paixão, está há algum tempo na mira da AS Roma e pode vir a se transferir para a capital italiana neste verão, segundo o especialista em transferências Matteo Moretto. De acordo com ele, os dois clubes estão em negociações sobre o ex-jogador do Feyenoord.

Não é a primeira vez que Paixão é associado à Roma. No último verão de transferências, já havia rumores de que os romanos gostariam de reforçar o time com o brasileiro, mas a transferência não se concretizou na época. O Marselha levou a melhor naquele momento.

A La Gazzetta dello Sport noticiou ainda esta semana que o ponta está na lista de desejos do técnico Gian Piero Gasperini. Também há rumores sobre o interesse da Roma no jogador da seleção holandesa Crysencio Summerville.

Moretto confirma agora que os dois clubes estão em negociações sobre Paixão. “Já era um boato nos últimos dias, mas quero confirmar”, começa Moretto.

“Posso confirmar que a Roma entrou em contato e se informou sobre Paixão. Ele tem um bom perfil para a Roma. A Roma está procurando esse tipo de jogador. É por isso que ele está na lista”, afirma o especialista em transferências.

O atacante de 25 anos foi contratado do Feyenoord no verão de 2025 por cerca de trinta milhões de euros e disputou trinta partidas pelo Marselha, nas quais marcou seis gols. O valor de transferência do atacante é estimado pelo Transfermarkt em cerca de 35 milhões de euros.

No entanto, Paixão teve uma temporada decepcionante com o Marselha. O grande clube francês ficou em quinto lugar e, por isso, não se classificou para a Liga dos Campeões, com grandes consequências financeiras. Por isso, o clube pode ter que vender jogadores — algo que os clubes interessados querem aproveitar com entusiasmo.