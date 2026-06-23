Ex-jogador do Feyenoord pode fechar uma bela transferência, mas o ADO ainda não está colaborando

O ADO Den Haag rejeitou a primeira oferta do Union Sint-Gillis por Milan Hokke. Segundo o jornalista Wout Fassbender, o clube belga de ponta voltará a fazer uma oferta pelo zagueiro de 22 anos.

Hokke joga pelo ADO desde o verão de 2025, após ter sido contratado do Feyenoord. Em sua primeira temporada como jogador profissional, o jogador natural de Vlaardingen conquistou imediatamente o título da Keuken Kampioen Divisie.

Em Haia, o contrato de Hokke vai apenas até meados de 2027, o que faz com que o ADO queira renová-lo. O Union, no entanto, está sendo muito concreto.

O diretor técnico Mark Wotte se recusa a confirmar que a primeira oferta do clube de Bruxelas foi de cerca de 500.000 euros.

A revista “Voetbal International” já havia noticiado anteriormente que Hokke deseja dar esse passo. O jogador canhoto já teria, inclusive, chegado a um acordo pessoal com o Union.

Até o momento, Hokke disputou 33 partidas oficiais pelo ADO. Nelas, marcou um gol e deu cinco assistências.

Entre 2011 e 2025, Hokke jogou na base do Feyenoord. No entanto, isso não resultou em uma estreia na equipe principal.