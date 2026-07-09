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Aymen Sliti RedmondIMAGO
Wessel Antes

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Ex-jogador do Feyenoord dá um grande passo para trás um ano após uma bela transferência

Mercado da bola
Aston Villa
Annecy
Feyenoord
Z. Redmond

Zepiqueno Redmond vai jogar por empréstimo pelo FC Annecy. O atacante de 20 anos ainda tinha poucas chances de entrar em campo no Aston Villa.

Redmond, natural de Roterdã, decidiu no ano passado deixar o Feyenoord para embarcar em uma aventura na Inglaterra.

O jogador da seleção juvenil holandesa assinou um contrato de vários anos com o Aston Villa, mas foi imediatamente emprestado ao Huddersfield Town.

Lá, o azar se abateu sobre Redmond logo após três partidas, quando ele sofreu uma grave lesão no joelho.

Agora, Redmond vai jogar por um ano na Ligue 2 francesa. O Annecy está vinculado ao Aston Villa por meio da V Sports, coproprietária que detém uma participação minoritária no clube francês.

Na temporada 2024/25, Redmond disputou nove partidas oficiais pelo Feyenoord, algumas delas na Liga dos Campeões.

Na partida da copa contra o MVV Maastricht (vitória por 1 a 2), o jogador formado nas categorias de base foi fundamental, marcando dois gols.

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