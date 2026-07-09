Ex-jogador do Feyenoord dá um grande passo para trás um ano após uma bela transferência

Zepiqueno Redmond vai jogar por empréstimo pelo FC Annecy. O atacante de 20 anos ainda tinha poucas chances de entrar em campo no Aston Villa.
Redmond, natural de Roterdã, decidiu no ano passado deixar o Feyenoord para embarcar em uma aventura na Inglaterra.
O jogador da seleção juvenil holandesa assinou um contrato de vários anos com o Aston Villa, mas foi imediatamente emprestado ao Huddersfield Town.
Lá, o azar se abateu sobre Redmond logo após três partidas, quando ele sofreu uma grave lesão no joelho.
Agora, Redmond vai jogar por um ano na Ligue 2 francesa. O Annecy está vinculado ao Aston Villa por meio da V Sports, coproprietária que detém uma participação minoritária no clube francês.
Na temporada 2024/25, Redmond disputou nove partidas oficiais pelo Feyenoord, algumas delas na Liga dos Campeões.
Na partida da copa contra o MVV Maastricht (vitória por 1 a 2), o jogador formado nas categorias de base foi fundamental, marcando dois gols.