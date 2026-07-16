'Ex-jogador do FC Twente é transferido para o Arsenal por dezenas de milhões'

Christos Tzolis chegou a um acordo pessoal com o Arsenal, segundo informa o jornalista especializado em transferências Nicolò Schira. Os Gunners devem apresentar em breve uma oferta de milhões pelo ponta de 24 anos do Club Brugge e da seleção grega.

Segundo Schira, Tzolis pode assinar contrato de cinco temporadas com o Arsenal. No Emirates Stadium, o jogador com 34 convocações para a seleção nacional poderá receber até 3 milhões de euros por ano.

De acordo com o Transfermarkt, Tzolis está avaliado em cerca de 40 milhões de euros. Ainda não está claro qual será o valor da oferta do Arsenal.

Há dois anos, o Club Brugge pagou apenas 6,5 milhões de euros para contratar Tzolis do Fortuna Düsseldorf. Ele foi contratado pelo diretor técnico Devy Rigaux, que atualmente trabalha no Feyenoord.

Tzolis ainda marcou um belo gol no último sábado, no De Kuip. O Club Brugge acabou perdendo por 3 a 1 para o Feyenoord.

Aliás, essa não foi a única partida que Tzolis disputou na Holanda. Entre julho de 2022 e janeiro de 2023, o atacante jogou por meio ano por empréstimo pelo FC Twente na Eredivisie.

Em Bruges, Tzolis parece encerrar sua trajetória com 108 partidas oficiais. Nelas, ele marcou 43 gols e deu 45 assistências.