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Xavi Hernández tinha uma vantagem que poucos treinadores que comandaram o Barcelona tiveram, mas, por outro lado, enfrentou um grande desafio ao trocar o gramado pelo banco de técnico, na visão de um de seus ex-comandados.

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Marcos Alonso, ex-jogador do Barcelona e atual defensor do Celta de Vigo, falou sobre sua experiência com Xavi e revelou os principais pontos fortes e fracos que percebeu enquanto trabalhou sob o comando dele. As declarações foram dadas em participação no programa "El camino de Mario", apresentado por Mario Suárez no YouTube.

Alonso passou duas temporadas no clube catalão sob o comando de Xavi. Ele chegou ao Barcelona no verão europeu de 2022, vindo do Chelsea, a pedido pessoal do treinador espanhol para reforçar a lateral esquerda, e assinou contrato de três temporadas, mas saiu após apenas duas rumo ao Celta de Vigo.

O defensor espanhol considerou que o profundo conhecimento de Xavi sobre o Barcelona foi uma das maiores vantagens do técnico em sua passagem pelo comando, já que sua trajetória como ex-jogador e um dos ídolos do clube o ajudou a transmitir a cultura e a identidade do time aos jogadores, principalmente aos recém-chegados que nunca tinham vestido a camisa blaugrana.

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Sobre isso, Alonso disse: "Acho que o conhecimento dele sobre o clube e o fato de ter passado muitos anos jogando lá transmitem o espírito do Barcelona aos novos jogadores, a nós que não conhecíamos o clube antes". Ele destacou a importância de entender a natureza da instituição e suas exigências antes de disputar competições com a camisa do clube.

No entanto, quando perguntado sobre o principal ponto negativo da passagem de Xavi como treinador, Alonso não hesitou em apontar o problema e escolheu uma única coisa: "a falta de experiência". Para ele, o técnico espanhol não tinha um grande currículo como treinador quando assumiu um time do tamanho do Barcelona.

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"Ele passou muito pouco tempo como treinador", explicou o defensor do Celta de Vigo, antes de acrescentar: "Ele tinha treinado no Catar, e assumir a responsabilidade de comandar o Barcelona naquele momento não seria fácil para nenhum treinador", em referência à dificuldade da missão que Xavi assumiu em circunstâncias complicadas.

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Apesar desse obstáculo, Xavi conseguiu levar o Barcelona de volta aos títulos, mas não conseguiu encerrar sua passagem de forma tranquila. Sua relação com o presidente do clube, Joan Laporta, se desgastou, e tudo terminou com sua saída do comando técnico no verão europeu de 2024, em meio a divergências internas.

Após a saída de Xavi do Barcelona no verão europeu de 2024, o alemão Hansi Flick assumiu o cargo e, em sua primeira temporada, levou o Barcelona aos títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, conquistando a tríplice coroa nacional. Ele também recolocou o clube catalão na semifinal da Champions League, antes da eliminação diante da Inter de Milão em um confronto emocionante. Flick manteve o sucesso em sua segunda temporada, confirmando sua capacidade de montar um time competitivo e de recuperar a força ofensiva do Barcelona, apostando em um grupo de jovens talentos ao lado de jogadores experientes.

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