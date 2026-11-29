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Uma das muitas reclamações feitas por José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a partida de ontem, sábado, teve como alvo o banco de reservas do Alavés. O treinador acusou o adversário de ter lançado bolas no gramado em duas ocasiões para atrapalhar o andamento do jogo, que terminou com vitória dos visitantes por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

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O treinador português afirmou: "O árbitro foi permissivo a tal ponto que há uma regra muito clara, que diz que, se o banco de reservas lança uma bola no campo, o treinador recebe cartão vermelho. Eles lançaram a bola duas vezes no campo, e o árbitro foi muito permissivo com isso".

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Sobre o assunto, acrescentou: "A única coisa que critico, e que é feia, é jogar bolas no campo: ninguém mais faz isso no futebol".

Nesse contexto, o técnico do Real Madrid se referiu ao artigo 107 do Código Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol, que trata da perturbação da ordem de caráter grave.

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O segundo parágrafo do artigo estabelece o seguinte: "Considera-se infração de caráter grave, punida com multa de até 3.000 euros e advertência de interdição, o lançamento de uma ou várias bolas ou de qualquer outro objeto ao campo de jogo a partir das arquibancadas, independentemente de o jogo estar parado ou não".

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O artigo acrescenta: "Quando o lançamento mencionado no parágrafo anterior for realizado, ao menos uma vez, por qualquer jogador ou qualquer membro do banco, além da imposição ao clube da sanção ou das sanções previstas no primeiro parágrafo deste artigo, a infração será considerada conduta incorreta e acarretará a expulsão direta do campo de seu autor, com suspensão de três partidas".

E prossegue: "Caso o árbitro não consiga identificar diretamente o autor, o treinador da equipe à qual o autor pertence será expulso do campo por conduta incorreta e punido com, no mínimo, três partidas de suspensão".

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Assim, caso uma bola tivesse sido lançada do banco de reservas do Alavés e o árbitro não conseguisse identificar o autor, ele deveria ter expulsado o treinador da equipe, conforme determina o artigo citado.

No entanto, vale lembrar que, nesta temporada, os times não mantêm bolas no banco de reservas durante as partidas desde que o Campeonato Espanhol passou a usar a nova bola tecnológica, já que as bolas ficam em cones distribuídos ao redor do campo.

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A resposta de Suárez

Nesse contexto, Denis Suárez, jogador do Alavés, respondeu às acusações de Mourinho em declarações publicadas pelo jornal catalão "Mundo Deportivo": "Não, não, não, isso foi no final. Foram duas bolas rebatidas, e atrás do banco há uma espécie de vidro... A bola bateu ali e entrou no campo, e ele, como estava de costas, achou que estávamos jogando as bolas".

O ex-jogador do Barcelona continuou: "Nós não temos bola no banco. Na verdade, agora ninguém tem bolas no banco, as bolas ficam em cones ao redor do campo".

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Suárez reforçou sua versão e acrescentou: "Talvez ele não tenha visto porque estava de costas, olhando para o campo, mas foram duas bolas rebatidas que bateram atrás desse vidro, que fica acima da tribuna de honra, e entraram no campo".