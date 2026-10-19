Os minutos cada vez mais frequentes concedidos a Dro Fernández, ex-jogador do Barcelona, no Paris Saint-Germain despertaram ciúmes entre alguns dos jovens talentos do clube francês, diante da confiança que o técnico Luis Enrique deposita nele, às vésperas do aguardado duelo contra a equipe catalã na Liga dos Campeões.

O jornal francês "L'Équipe" informou que o papel desempenhado por Dro dentro do time parisiense provocou certa tensão no vestiário, especialmente entre os jogadores jovens que buscam mais oportunidades de atuar, entre eles Senny Mayulu, meio-campista de 20 anos, e Quentin Ndjantou, ponta-esquerda de 19 anos.

Dro Fernández chegou ao Paris Saint-Germain vindo do Barcelona na última janela de transferências de inverno, por 8 milhões de euros, apesar de ter em seu contrato com o clube catalão uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros, já que o clube francês preferiu chegar a um acordo direto com o Barcelona para concretizar a negociação.

A saída do jovem jogador havia provocado a insatisfação de Hansi Flick, treinador do Barcelona, que enviou uma mensagem clara sobre o sentimento de pertencimento ao clube: "Se alguém quer jogar pelo Barcelona, precisa viver as cores 100%".

Luis Enrique dá uma nova chance a Dro

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Após um início em que não recebeu muitos minutos, a situação de Dro no Paris Saint-Germain melhorou no começo da temporada atual: ele foi titular nas duas últimas partidas da equipe no Campeonato Francês, contra Le Mans e Strasbourg, além de ter participado de 5 dos 7 jogos que o time disputou na competição e de ter completado o confronto com o Slovan Bratislava na primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Essas oportunidades concedidas ao jovem jogador espanhol levantaram questionamentos entre as promessas em ascensão em Paris, sobretudo porque o clube conta com um grupo de atletas que esperam provar seu valor e conquistar a confiança da comissão técnica.

Marquinhos apoia o ex-jogador do Barcelona

Por outro lado, Dro encontrou apoio em vários jogadores do time principal, com destaque para o capitão Marquinhos, que fez questão de se aproximar dele desde sua chegada para ajudá-lo a se adaptar ao novo ambiente.

O Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar o Barcelona no estádio Parc des Princes, em uma partida com sabor especial para Dro, que encarará seu antigo clube, em meio à expectativa de que dificilmente terá a chance de começar como titular nesse aguardado confronto.