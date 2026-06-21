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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Ex-jogador do Barcelona: A decisão de Bouadi veio do coração... e não foi um erro da Federação Francesa

Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
Copa do Mundo
A. Bouaddi
S. Umtiti
Marrocos
Haiti
EUA
França

Bouadi chamou a atenção na Copa do Mundo

O ex-jogador da seleção francesa, Samuel Umtiti, considera que a decisão do jovem jogador Ayoub Bouadi de representar a seleção marroquina em vez da francesa foi “uma decisão puramente pessoal, que veio do coração”, e não tem nenhuma relação com qualquer falha por parte da Federação Francesa de Futebol.

Em declarações ao programa “After Foot”, da emissora francesa “RMC”, Umtiti afirmou: “Estou convencido de que isso não tem a ver com a Federação Francesa de Futebol. É o jogador quem deve tomar sua decisão, e essa é uma escolha que vem, antes de tudo, do coração. Devemos respeitar essa escolha”.

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O ex-jogador do Barcelona, que conhece Bouadi muito bem, acrescentou: “O fato de eu conhecê-lo pessoalmente me leva a afirmar que ele escolheu com o coração. Mesmo que tenha jogado pelas seleções juvenis francesas, no fim das contas é o coração que deve falar. Não foi a Federação Francesa que errou, mas sim Ayub, que tomou sua decisão com o coração, e isso deve ser respeitado”.

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Bouadi chamou a atenção por seu brilhantismo com a seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2026, tanto no empate com o Brasil (1 a 1) quanto na vitória sobre a Escócia (1 a 0), e reportagens da imprensa o associaram à possibilidade de se transferir para o Real Madrid neste verão.

Atualmente, os Leões do Atlante se preparam para disputar sua última partida da fase de grupos contra o Haiti, na noite da próxima quarta-feira, horário da costa leste dos Estados Unidos, no estádio “Mercedes-Benz”.

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