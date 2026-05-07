Chuba Akpom não guarda rancor por ter deixado o Ajax. O inglês de trinta anos foi empurrado para a saída por Alex Kroes, mas o atacante compreende a situação.

No verão passado, Kroes se viu obrigado a tomar medidas drásticas. Sob o comando de Francesco Farioli, o Ajax se classificou para a Liga dos Campeões. A desvantagem disso: os jogadores que foram trazidos para o clube por Sven Mislintat receberam um aumento salarial considerável.

E, assim, o Ajax precisou se livrar deles. Kroes não hesitou em adotar uma abordagem dura e relegou parte das contratações para o chamado “Vestiário 2”. Um “exílio humilhante”, escreveu Mike Verweij na terça-feira em nome do De Telegraaf.

O próprio Akpom consegue aceitar a situação. “Eu compreendia a situação em que o Ajax se encontrava”, diz ele em entrevista ao jornal matutino. “Eu compreendia que alguns jogadores precisavam sair e que, em alguns casos, a saída precisava ser forçada.”

“O Ajax precisava voltar à posição financeira em que o clube deveria estar. Meu salário era muito alto. Não havia nada que eu pudesse fazer, pois foi meu agente que negociou. A maneira como fui tratado, portanto, não foi correta.”

"Li nas redes sociais que não era mais bem-vindo ao time principal. Disse ao Alex que havia maneiras melhores de me dizer isso. Poderíamos ter conversado, ele poderia ter me ligado ou enviado uma mensagem. Especialmente considerando a contribuição que dei. Mas sem ressentimentos", afirma.

O inglês não diz uma palavra negativa sobre o Ajax. “Tenho muito respeito pelo clube. Quando estou em Amsterdã, sou recebido com carinho. Essa energia faz com que eu nunca consiga dizer nada negativo sobre o Ajax.”