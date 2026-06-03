Ex-jogador do Ajax é claro e está aberto a um retorno: “Ele adoraria”

Hakim Ziyech continua aberto a um retorno ao Ajax, segundo foi revelado no podcast de Kale & Kokkie. O meia marroquino tem contrato com o Wydad FC até o verão de 2027 e já deixou claro que está aberto a um retorno.

Lawrence de Munck e Maarten Vledder, mais conhecidos como Kale e Kokkie, ainda mantêm contato regular com o ex-jogador do Ajax, que atuou pelo clube de Amsterdã de 2016 a 2020.

Vledder conta no podcast que recebe muitas perguntas sobre como está Ziyech e revela que entrou em contato recentemente com o meia criativo. “Ele joga agora no Marrocos. Lá, ele está tendo um bom ano. Às vezes, vemos coisas e imagens disso”, começa ele.

“Em princípio, ele ainda tem contrato por um ano, mas incluiu uma cláusula de que, se surgir um clube interessante, como o Ajax, por exemplo, ele pode simplesmente sair”, continua Vledder.

Quando questionado se o Ajax é uma opção real, Vledder é claro quanto ao desejo do próprio Ziyech. “Ele gostaria muito, mas não sei se o Ajax aceitaria.” “Kokkie” acrescenta, porém, um argumento sobre por que um retorno poderia fazer sentido. “Acho que, se você trouxer um jogador assim, também tendo em vista os talentos marroquinos que você tem, é bom ter uma espécie de mentor no grupo.”

O jogador de 33 anos, que atua como ponta e meio-campista ofensivo, está lentamente voltando a se encontrar no Marrocos. Em treze partidas, ele marcou oito gols e deu duas assistências.

No entanto, isso não foi suficiente para garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Mohamed Ouahbi. O jogador, com 64 partidas pela seleção, não foi convocado e, portanto, não disputará sua terceira Copa do Mundo.