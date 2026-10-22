Ex-jogador do Ajax antes execrado agora é o grande destaque na Liga dos Campeões: "Ele é imparável"

Carlos Forbs é o grande nome na Bélgica. O atacante português foi decisivo para o Club Brugge contra o RC Lens na noite de quarta-feira (vitória por 3 a 0), com um gol e uma assistência, desempenho que também chamou a atenção da imprensa belga.

Depois de um primeiro tempo difícil, o Brugge abriu o placar nos acréscimos da etapa inicial, com Hans Vanaken completando para o gol.

No segundo tempo, Forbs roubou a cena no Estádio Jan Breydel. O ex-jogador do Ajax participou do segundo gol com uma jogada rápida e um cruzamento. Mais tarde, marcou o terceiro.

Após a partida, o técnico Ivan Leko elogiou muito o ponta. "É simplesmente ótimo tê-lo no elenco. Ele tem muita velocidade, qualidade com a bola e é perigoso no um contra um."

"Ele deixou de ser um jogador de lampejos e se tornou um jogador muito completo e consistente, que também defende e joga para o coletivo. Estou muito feliz por ele", concluiu o treinador. Na semana passada, Forbs também havia sido decisivo para o Club Brugge, com três assistências no duelo contra a Inter (vitória por 3 a 4).

A imprensa também se mostrou entusiasmada. O La Dernière Heure lhe deu nota 7,5 pela atuação. "Ele acordou depois do intervalo e, a partir daí, ficou imparável: deu a assistência para o 2 a 0 de Seys e marcou o 3 a 0." O Het Nieuwsblad também lhe deu nota 8.

Forbs foi contratado pelo Ajax no verão de 2022 por 14 milhões de euros, por iniciativa do então diretor técnico Sven Mislintat. Em Amsterdã, porém, não conseguiu mostrar seu futebol e, há duas temporadas, foi vendido ao Club Brugge por seis milhões de euros.