Ex-jogador diz que Neymar é gênio, mas se machuca porque abusa das festas

Habib Beye criticou o estilo de vida do brasileiro, que será desfalque no duelo de ida das oitavas de final da Champions League

Neymar virou o principal desfalque do PSG para o confronto de ida das oitavas de final da Champions League, que será disputado nesta terça-feira (16), no Camp Nou, após sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na vitória sobre o Caen na Copa da França.

Perseguido por lesões, o atacante e o técnico Pochettino não escamparam de comentários sobre a sua presença em campo. Enquanto o argentino é questionado o motivo de não ter poupado o jogador, Neymar foi alvo de comentários do ex-jogador Habib Beye, que apontou o estilo de vida do brasileiro como um dos motivos.

“Não há equilíbrio entre festejar e ter uma vida de atleta de altíssimo nível como ele. Principalmente se você quiser estar no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, e ele pode afirmar que está porque tem um talento excepcional e é um gênio do futebol. Mas seu estilo de vida não é compatível", apontou ao Canal Sports Club.

Vale lembrar que Neymar foi defendido por Mauricio Pochettino, que se recusou a fazer a ligação entre esta nova lesão e as festas.

"Neymar é um dos três ou cinco melhores jogadores do mundo. É uma pessoa muito profissional, que demonstra um compromisso muito grande com o clube todos os dias. Passados 40 dias aqui, tive a oportunidade de conhecer e observar as suas qualidades humanas e profissionais", disse.