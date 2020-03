Ex-jogador de 59 anos da Somália morre em decorrência do coronavírus

Ídolo na Somália, o ex-jogador de futebol, político e treinador Abdulkadir Mohamed Farah Biriq morreu aos 59 anos em decorrência do coronavírus Covid-19.

A morte do ex-atleta foi confirmada pela Federação Somali de Futebol. Depois de uma carreira gloriosa no futebol local, jogando principalmente pelo Batroolka, da primeira divisão do país, Farah se aposentou e foi viver em Londres.

Somalia lost football legend Abdulkadir Mohamed Farah to Coronavirus. The legend died at a hospital in London where he was admitted last week. The SFF sends condolence to his family, relatives and the entire Somali football family.