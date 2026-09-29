Nas duas partidas de seu clube contra o TSV Helmstadt e o VfB Epfenbach, o ex-jogador da seleção, que na verdade atua como zagueiro, precisou quebrar o galho no gol.

O motivo: como o goleiro titular do Tiefenbach havia quebrado a mão, o jogador de 31 anos foi improvisado como goleiro, vestiu um par de luvas e tentou manter sua meta sem ser vazada.

E ele se saiu muito bem nessa função incomum. Süle fez algumas boas defesas, mas não conseguiu evitar uma apertada derrota por 2 a 1 na primeira partida. Contra o Epfenbach, o desempenho foi bem melhor, e o Tiefenbach venceu o duelo por 3 a 2.

Desde esta temporada, o jogador que disputou 49 partidas pela seleção alemã (um gol) atua na Kreisklasse, depois que seu contrato com o Borussia Dortmund não foi renovado no verão, também por conta de várias lesões no passado, e ele encerrou a carreira em seguida.

Antes disso, Süle também havia jogado na elite do futebol alemão por TSG Hoffenheim e Bayern de Munique. Com o recordista de títulos do futebol alemão, ele conquistou a Champions League em 2020 e também o campeonato alemão cinco vezes.