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imago-sport-1082024051.jpgSportfoto Rudel
Christian Guinin
Traduzido por

Ex-jogador da seleção de repente no gol! Niklas Süle celebra estreia inusitada por clube na Kreisliga

Bundesliga
SV Tiefenbach
N. Suele

Desde esta temporada, Niklas Süle está em campo pelo SV Tiefenbach na Kreisklasse. Agora, aconteceu uma estreia curiosa.

Nas duas partidas de seu clube contra o TSV Helmstadt e o VfB Epfenbach, o ex-jogador da seleção, que na verdade atua como zagueiro, precisou quebrar o galho no gol.

O motivo: como o goleiro titular do Tiefenbach havia quebrado a mão, o jogador de 31 anos foi improvisado como goleiro, vestiu um par de luvas e tentou manter sua meta sem ser vazada.

E ele se saiu muito bem nessa função incomum. Süle fez algumas boas defesas, mas não conseguiu evitar uma apertada derrota por 2 a 1 na primeira partida. Contra o Epfenbach, o desempenho foi bem melhor, e o Tiefenbach venceu o duelo por 3 a 2.

Desde esta temporada, o jogador que disputou 49 partidas pela seleção alemã (um gol) atua na Kreisklasse, depois que seu contrato com o Borussia Dortmund não foi renovado no verão, também por conta de várias lesões no passado, e ele encerrou a carreira em seguida.

Antes disso, Süle também havia jogado na elite do futebol alemão por TSG Hoffenheim e Bayern de Munique. Com o recordista de títulos do futebol alemão, ele conquistou a Champions League em 2020 e também o campeonato alemão cinco vezes.

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