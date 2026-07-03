Ex-jogador da seleção da Arábia Saudita: a mídia está montando um espetáculo em torno de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita e da seleção portuguesa, foi alvo de novas críticas contundentes devido à queda em seu desempenho físico com a “Brasil da Europa” durante a Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo conseguiu levar a Portugal às oitavas de final ao derrotar a Croácia por 2 a 1, marcando o primeiro gol de pênalti e elevando sua contagem para três gols.

Hussein Abdel Ghani, ex-jogador da seleção saudita, afirmou em declarações ao programa “Nadina”: “Os rumores de que os jogadores da seleção portuguesa não estariam ajudando Ronaldo não têm fundamento algum; isso não passa de uma encenação”.

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Ele acrescentou: “A mídia tenta exagerar tudo em torno de Ronaldo, mas a verdade é que o jogador não consegue mais dar a mesma contribuição que dava antes”.

E continuou: “Ronaldo não se ajuda a si mesmo, em primeiro lugar; portanto, não dá para falar em falta de apoio dos jogadores a ele. Qualquer jogador do mundo quer dar um passe para um companheiro que lhe garanta a vitória”.

E concluiu: “É o jogador que se impõe, como fizeram Kylian Mbappé pela França e Lionel Messi pela Argentina, mas Ronaldo não consegue mais oferecer o mesmo rendimento das últimas anos”.

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Espanha na noite da próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.