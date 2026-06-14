Ex-jogador da seleção brasileira: Fabinho nos salvou das tempestades do Marrocos!

Filipe Melo, ex-jogador da seleção brasileira, elogiou a grande influência que Fabinho exerceu durante o confronto contra o Marrocos, afirmando que o experiente meio-campista desempenhou um papel fundamental para que a “Seleção” recuperasse o equilíbrio na partida que terminou em empate (1 a 1), na primeira rodada da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira sofreu durante longos períodos do primeiro tempo diante da excelente organização marroquina, tendo dificuldade em impor seu domínio no meio-campo e construir jogadas de ataque da maneira desejada, antes que o jogo mudasse gradualmente após a entrada de Fabinho no início do segundo tempo.

Em declarações transmitidas pela rede brasileira “Ge Globo”, Milo explicou que o valor de Fabinho não reside no grande esforço físico ou na pressão contínua sobre o adversário, mas sim em sua inteligência tática e capacidade de ler o desenrolar da jogada e controlar o ritmo da partida.

Melo disse: “Fabinho entrou em campo e não foi aquele jogador que depende de corridas contínuas ou investidas fortes para recuperar a bola, mas impôs-se no meio-campo de maneira fantástica”.

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E acrescentou: “Seu posicionamento foi perfeito, e sua leitura do jogo foi excelente. Assim que ele entrou, o desempenho da seleção brasileira mudou claramente, e a equipe começou a controlar mais a bola graças à qualidade e à experiência que ele possui. Ele nos salvou, sem dúvida.”

O ex-jogador da seleção brasileira destacou que a influência de Fabinho se refletiu diretamente no desempenho da equipe, pois deu aos companheiros mais tranquilidade e capacidade de construir jogadas, o que contribuiu para diminuir a vantagem da seleção marroquina em alguns momentos da partida.

Melo concluiu sua fala enfatizando que o Marrocos voltou com força nos minutos finais e conseguiu recuperar a iniciativa, mas, ao mesmo tempo, destacou que a entrada de Fabinho foi um ponto de virada importante na partida e ajudou a evitar muitos dos problemas que a seleção brasileira enfrentava antes de ele entrar em campo.