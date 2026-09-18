Mike Verweij acredita que o NEC faria bem em se mexer para contratar Mitchel Bakker. O setorista do De Telegraaf aponta o ala, livre no mercado, como um possível reforço após a dolorosa derrota por 5 a 0 dos Nijmeegse fora de casa contra a Juventus.

O NEC viveu uma noite europeia sem qualquer chance nesta quinta-feira, em Turim. A equipe de Dick Schreuder tentou, como de costume, jogar com muita ousadia e pressão alta, mas deu enormes espaços atrás e já foi para o intervalo com uma desvantagem de 3 a 0.

Principalmente pelo lado esquerdo da defesa, os problemas são grandes no momento. Almugera Kabar está sendo fortemente criticado após sua atuação contra a Juventus, enquanto Deveron Fonville e Ahmetcan Kaplan estão lesionados.

Schreuder reclamou após a partida da falta de opções para a posição. “Por que continuo escalando Kabar? Porque não tenho outra coisa”, disse o técnico, de forma dura. “O garoto acabou de chegar e vai ter que jogar. Kabar está com dificuldades. Todos nós vemos isso.”

Verweij acha que é justamente por isso que o NEC deve olhar para Bakker. “Você não precisa descartar Kabar completamente”, diz ele no Kick-off, do De Telegraaf. “Acho que ele tem 20 anos e está jogando pela primeira vez em um palco desses, além de estar em um estilo de jogo muito novo para ele. Mas precisa melhorar muito e, nesse sentido, tenho uma dica para o NEC: Mitchel Bakker.”

Bakker está livre no mercado desde o início de setembro, depois que seu contrato com a Atalanta foi rescindido em comum acordo. “Ele rescindiu seu contrato”, prossegue Verweij. “Se você puder contratá-lo de graça, isso pode ser interessante, porque, caso contrário, a situação também pode ficar bem complicada no campeonato.”

O Bakker, de 26 anos, estava sob contrato com a Atalanta desde 2023, quando o clube o contratou junto ao Bayer Leverkusen. Na temporada 2024/25, ele foi emprestado ao Lille, onde marcou quatro vezes e deu três assistências em 35 jogos, enquanto na temporada passada disputou apenas uma partida pela Atalanta por causa de problemas físicos.

Valentijn Driessen também vê com bons olhos a sugestão de Verweij. “Bakker teve períodos bastante bons, isso com certeza seria interessante”, afirmou o chefe de futebol.