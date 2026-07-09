Um ex-jogador africano ironizou o egípcio Omar Marmoush, astro do Manchester City, após o desempenho que ele apresentou durante sua participação com os “Faraós” na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Marmoush não contribuiu em nada para a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, especialmente ao entrar como reserva nas oitavas de final contra a Argentina, quando os “Faraós” foram eliminados da competição após a derrota por 2 a 3, apesar de terem aberto o placar com dois gols logo no início.

Michael Lahoud, ex-jogador da seleção de Serra Leoa, ironizou o desempenho de Marmoush durante sua análise no canal “CBS Sports”, afirmando que ele só apresenta seu melhor nível quando joga contra o Newcastle.

LaHood comentou a esse respeito: “É realmente triste ver um jogador que estava entre os artilheiros das cinco principais ligas europeias há 17 meses apresentar um futebol tão ruim assim”.

Ele explicou: “Há apenas 17 meses, os únicos que superavam Omar Marmoush em gols eram Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski e Mohamed Salah, e o que me preocupa é que ele só estava atrás de dinheiro quando se transferiu para o Manchester City”.

Lahoud expressou sua indignação com uma jogada específica, dizendo: “A seleção do Egito estava fazendo um contra-ataque (contra a Argentina), e Mohamed Salah — o jogador que você quer — estava com a bola; então, para sua surpresa, Marmoush apareceu e tirou a bola dos pés de Mohamed Salah. O que ele está fazendo?”.

E acrescentou: “Marmoush decidiu correr com a bola, depois acertou a bola no pé de um jogador argentino, permitindo que a seleção argentina contra-atacasse e marcasse o gol da vitória, encerrando assim a participação da seleção egípcia”.

E concluiu: “Quando Marmoush joga contra o Newcastle, parece um vencedor da Bola de Ouro, mas quando joga contra outro time, parece comigo ou com você”.

Lahoud se refere ao histórico impecável do jogador egípcio nas partidas contra o Newcastle United, nas quais disputou cinco jogos, marcou sete gols e deu uma assistência, com uma média superior a uma contribuição por partida.