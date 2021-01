Ex-Inter e Juve, Boninsegna vê Lukaku melhor que “decadente” Cristiano Ronaldo

Neste domingo (17), clássico entre Inter de Milão e Juventus traz duelo à parte entre os centroavantes, que brigam pela artilharia da Serie A

Inter de Milão e Juventus se enfrentam no próximo domingo (17), em duelo pelas primeiras posições da . Mas além disso, a partida também marca um duelo interessante, entre Cristiano Ronaldo e Lukaku, que brigam rodada a rodada pela artilharia da competição. Mas para Boninsegna, ex-jogador de Inter e Juve, o atacante belga está melhor e mais decisivo do que o “decadente” CR7, o que poderia ser uma vantagem para os Nerazzurri.

A Serie A italiana desta temporada está sendo uma das mais emocionantes dos últimos anos, com Milan, Inter de Milão e Juventus brigando pela liderança a cada rodada. Assim, a partida deste domingo entre Inter e Juve promete esquentar ainda mais a disputa pelo Scudetto. E para sair com a vitória e com os três pontos, as duas equipes contam com seus grandes goleadores.

De um lado, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Italiano, com 15 gols em 13 jogos. Do outro, Lukaku segue logo atrás do português, tendo balançado as redes 12 vezes em 16 aparições. Mas se CR7 leva vantagem no número de gols, Lukaku leva a melhor coletivamente.

Com 37 pontos, a ocupa o segundo lugar na Serie A, enquanto a , com 33, está na quarta posição, mas com um jogo a menos. Assim, a vitória é fundamental para as duas equipes, que seguem na cola do , líder da competição com 40 pontos.

Mas na hora da decisão, Roberto Boninsegna acredita que Lukaku pode levar a melhor sobre o já “decadente” Cristiano Ronaldo. O atacante belga foi responsável por classificar os Nerazzurri para as quartas de final da Coppa Italia, com um gol de cabeça no último minuto da prorrogação, contra a Fiorentina, na última quarta-feira (13).

“O único jogador da Inter que colocou a defesa da em dificuldades foi Romelu Lukaku. Como Interista, acredito que Lukaku seja um jogador mais decisivo. Insubstituível”, destacou Boninsegna, que jogou na Inter por sete temporadas, durante a década de 1970, ao As.

"Cristiano Ronaldo foi um grande jogador, mas me parece um pouco decadente", completou o lendário atacante.

Decadente ou não, o fato é que CR7 continua uma máquina de gols, tendo superado recorde histórico de Pelé. Nesta temporada, o português marcou 19 vezes em 18 partidas, por todas as competições, contra 17 tentos de Lukaku em 22 aparições. A única certeza é que as defesas de Inter de Milão e Juventus terão muito trabalho para parar os dois artilheiros.