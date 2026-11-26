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Lorenzo Pirola é o grande protagonista do primeiro tempo do jogo entre seu Olympiacos e o Milan, válido pela quinta rodada da fase de liga da Europa League.

Aos 31 minutos, no lance que colocou a equipe vice-campeã da Grécia em vantagem, o zagueiro italiano provoca o gol contra do goleiro do Milan, Mike Maignan, que desvia para a própria rede a bola rebatida pelo travessão após a cabeçada de Pirola em cobrança de escanteio de Gustavo Sá na pequena área.

Quatro minutos depois, Pirola faz uma grande defesa em cima da linha, afastando de carrinho a finalização de Alphadjo Cisse com o gol vazio. Cisse havia chegado à bola antes do goleiro Stefan Ortega, que saía para interceptar o lançamento em profundidade de Ardon Jashari.

E não para por aí. No primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, Pirola quase marca o segundo gol, chutando de canhota por cima do travessão em ótima posição após cruzamento rasteiro de Onyemaechi, que recebeu de Joao Silva. Este, por sua vez, havia sido acionado por Gelson Martins, que recuperara a bola no campo de ataque.

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O cenário muda no segundo tempo. Depois do 2 a 0 marcado aos 49 minutos pelo português Joao Silva, com assistência do suíço Remo Freuler (ex-Bologna e Atalanta), aos 56 minutos Pirola não consegue conter Omari Hutchinson, autor de um gol e duas assistências na virada do Milan, construída por Alphadjo Cisse com uma cabeçada aos 63 minutos e por Christian Pulisic com uma finalização de primeira com o pé direito aos 71 minutos. Depois, aos 95 minutos, Diego Moreira fecha o placar em 4 a 2 em um contra-ataque.

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Nascido em 2002, Pirola foi formado nas categorias de base da Inter de Milão, com a qual conquistou o título italiano sub-17 e também a Supercopa nacional da categoria.

Em seu currículo, há ainda o título da Serie A de 2020, quando Antonio Conte lhe deu sua primeira e única oportunidade no time principal da Inter de Milão, em 16 de julho. Na ocasião, ele entrou no lugar de Antonio Candreva a dez minutos dos 90 na vitória por 4 a 0 fora de casa contra a Spal. Depois, a Inter o emprestou por duas temporadas ao Monza, da Serie B.

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Pirola tem contrato com o Olympiacos até junho de 2028. O clube o contratou da Salernitana por 3 milhões de euros na janela de transferências do verão de 2024. Desde então, ele soma 82 jogos, um gol, uma assistência e seis cartões amarelos. Em 2025, conquistou a dobradinha, vencendo o Campeonato Grego e a Copa da Grécia.

Pirola passou por todas as categorias de base da seleção italiana, do sub-15 ao sub-21 (três gols em 26 jogos), mas nunca atuou pela seleção principal. Agora, espera uma convocação do técnico Roberto Mancini.

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Uma curiosidade: Pirola tem um irmão gêmeo, Carlo, que joga como goleiro no Arcellasco Città Di Erba (Eccellenza da Lombardia).