Compartilhar Siga GOAL no Google

N'Golo Kante voltará a Stamford Bridge na noite de quarta-feira, quando o Fenerbahce enfrentará o Shakhtar Donetsk em Londres. Embora admita que sua antiga casa continua especial, o ídolo do Chelsea afirma que não há espaço para nostalgia antes do jogo e elogia a torcida turca que viajou à Inglaterra.

Publicidade

Kante volta a Stamford Bridge com o Fenerbahce

Kante pisará novamente no gramado de Stamford Bridge na noite de quarta-feira, mas não para enfrentar o Chelsea. Desta vez, o meio-campista entrará em campo pelo Fenerbahce contra o Shakhtar Donetsk em um confronto decisivo em Londres.

O time ucraniano está mandando seus jogos no estádio do Chelsea graças a um acordo entre os dois clubes após sua transferência de sede . Isso proporciona um retorno carregado de emoção para Kante, que se tornou um ídolo da era moderna durante sua passagem pelo oeste de Londres. Em entrevista coletiva antes da partida, o campeão da Copa do Mundo de 2018 reconheceu o peso emocional de voltar ao antigo estádio.

Kante deixa a emoção em segundo plano

Apesar de sua forte ligação com o Chelsea, Kante deixou claro que a nostalgia não vai distraí-lo depois que a bola rolar. Com a classificação em jogo, sua atenção está inteiramente voltada à vitória do Fenerbahce.

“O Chelsea e Stamford Bridge são muito especiais para mim, mas agora estamos concentrados na partida”, explicou Kante, segundo o Football365. “Estar aqui traz uma sensação especial, mas isso fica em segundo plano por enquanto. O importante hoje é vencer e nos classificar. Espero que, depois da partida, tenhamos uma nova grande lembrança.”

Publicidade Publicidade

Kante se surpreende com o apoio da torcida do Fenerbahce

Ele também elogiou os torcedores do Fenerbahce, que viajaram em grande número à Inglaterra para apoiar o time. A quantidade de torcedores visitantes na capital inglesa surpreendeu o experiente meio-campista. Ele acredita que o apoio vindo das arquibancadas será um grande incentivo contra o Shakhtar Donetsk.

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“O Fenerbahce é um clube que sempre quer vencer, isso está no seu DNA”, acrescentou Kante. “Sinceramente, não esperava ver tantos torcedores em Londres, mas eles serão uma grande força para nós.”

Classificação em jogo no oeste de Londres

Tudo será decidido no confronto de quarta-feira à noite em Stamford Bridge. Para Kante, a ocasião oferece uma rara oportunidade de escrever um novo capítulo em um estádio onde teve tanto sucesso. Com o apoio de uma torcida numerosa que viajou para a partida, o Fenerbahce tentará fazer valer sua mentalidade vencedora contra o Shakhtar.