Ex-Grêmio, Lincoln é o primeiro reforço de Jesus no Fenerbahçe

Meia revelado pelo tricolor gaúcho chega ao clube turco após três temporadas no futebol português

Apenas 11 dias após Jorge Jesus ser oficializado como técnico do Fenerbahçe, o português já teve seu primeiro reforço no clube turco anunciado. O meia brasileiro Lincoln, que estava no Santa Clara de Portugal, acertou com a equipe comandada pelo ex-treinador do Flamengo.

Lincoln Henrique, Kulübümüzle transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/sHkChFFf7G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2022

Segundo o GE, o Fenerbahçe vai pagar cerca de 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões) por 85% dos direitos do jogador. A transferência renderá 20% do valor para o Grêmio, clube que revelou Lincoln.

Esta será a segunda passagem de Lincoln pela Turquia, já que o meia atuou pelo Rizespor em 2018 cedido por empréstimo pelo clube gaúcho.

Lincoln surgiu como grande promessa do Grêmio em 2015, mas acabou não se firmando no clube gaúcho, sendo emprestado para o América-MG, e depois negociado em definitivo com o Santa Clara em 2019, onde o jogador atuou as últimas três temporadas.

Pelo clube português, Lincoln atuou em 110 jogos, marcando nove gols, e contribuindo com 19 assistências.