Ex-goleiro Prass ganha estágio e divide opiniões nos bastidores do Palmeiras

Ídolo do clube, o ex-jogador iniciou uma série de estágios na Academia de Futebol para trabalhar ao lado de dirigentes nos bastidores

O ex-goleiro Fernando Prass iniciou uma série de estágios no Palmeiras em meio ao momento mais decisivo da temporada – o clube briga pelo título do Campeonato Brasileiro e pela conquista da Libertadores em 2021.

Ídolo do clube após dois títulos do Brasileirão e um da Copa do Brasil, ele cursa Administração de Empresas e conseguiu se encaixar no quadro de estagiários para trabalhar em áreas distintas – atuou no jurídico, no financeiro e na comunicação. Ele começará a trabalhar no departamento de futebol.

A ideia é que ele tenha convívio diário com os responsáveis pela área no futebol profissional – Anderson Barros é diretor, Cícero Souza é gerente e Edu Dracena é assessor técnico. O trio tem a incumbência de gerir o vestiário na Academia de Futebol, inclusive ao lado do técnico Abel Ferreira.

Fernando Prass, ex-goleiro do clube, passou a acompanhar o grupo no cotidiano a fim de aprender questões referentes à função. Ele não será remunerado e tampouco terá um cargo para exercer no dia a dia. A sua presença, no entanto, divide opiniões.

Nos bastidores da Academia de Futebol, há quem seja favorável à presença do ex-goleiro por se tratar de um ídolo com experiência o suficiente para agregar ao departamento de futebol. A vivência de vestiário de Prass é vista como positiva, até por ter atuado com parte do atual elenco. Por outro lado, existem aqueles que são contrários à atuação do ex-goleiro nos bastidores, alegando tratar-se de um momento delicado e decisivo da temporada, conforme apurado pela Goal.

Fernando Prass deve permanecer no cotidiano do Palmeiras até o fim deste ano. A ideia é que ele ainda passe por mais áreas do clube para tentar aprimorar a carreira como dirigente.