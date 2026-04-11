Ex-goleiro do Liverpool: Ronaldo vai prejudicar a Portugal na Copa do Mundo... ao contrário de Messi

O ex-goleiro do Liverpool criticou o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, alegando que sua participação prejudicaria a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo se prepara para disputar a Copa do Mundo pela última vez em sua carreira, na edição de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, quando enfrentará com a seleção de Portugal as seleções da República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia no Grupo 11.

No entanto, o americano Brad Friedel, ex-goleiro do Liverpool e do Tottenham, considerou que a participação do astro português no torneio prejudicaria a seleção de seu país, ao contrário do argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami.

“Todos os jogadores terão que se aposentar em algum momento, é assim que as coisas funcionam, e esse é o caso de Ronaldo”, disse Friedel em declarações publicadas pelo jornal português “A Bola”.

Ele explicou: “Ronaldo ainda parece estar em ótima forma física, mas a maneira como joga mudou, e pode chegar um momento em que um determinado jogador seja prejudicial para a equipe do ponto de vista coletivo”.

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E acrescentou: “Mas, ao mesmo tempo, ele não é o tipo de jogador que você pode deixar no banco, porque se você tirar Ronaldo da equipe, esse será o único assunto durante a Copa do Mundo”.

E continuou: “Estou muito grato por não ser eu quem tem que tomar essa decisão, porque claramente acredito que Messi e Ronaldo estão em declínio”.

E acrescentou: “Messi ainda joga bastante no Inter de Miami. Ele ainda consegue marcar e dar assistências? Sim, ele ainda pode ajudar a Argentina porque é o Messi, mas o Ronaldo de hoje, especialmente quando a equipe precisa se defender, não vai fazer muita coisa”.

E continuou: “Você é o técnico, vai jogar contra as melhores seleções do mundo defendendo com apenas 10 jogadores? É algo difícil de fazer.”

E concluiu: “O bom do Messi é que ele nunca defendeu; as equipes sempre foram montadas para que ele se movimentasse livremente em campo, sempre foi assim.”