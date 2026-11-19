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O ex-goleiro do Brentford Patrik Gunnarsson fez um retorno emocionante ao futebol profissional após enfrentar uma doença neurológica grave que o deixou em uma cadeira de rodas. O jogador da seleção da Islândia passou quase 20 meses longe dos gramados antes de completar uma volta milagrosa à primeira divisão belga pelo KV Kortrijk.

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Goleiro volta após doença grave

Gunnarsson completou um retorno notável ao futebol competitivo. O ex-goleiro do Brentford está de volta aos gramados pelo Kortrijk, da Bélgica, após uma ausência de quase 20 meses. O longo período longe do esporte foi causado por uma doença neurológica grave.

A condição debilitante exigiu três internações hospitalares e mudou profundamente seu dia a dia. Nos momentos mais difíceis da luta contra a doença, o goleiro enfrentou limitações físicas assustadoras. Agora, ele superou esses obstáculos de forma milagrosa para voltar a jogar na primeira divisão.

A luta contra limitações físicas assustadoras

A realidade da doença de Gunnarsson era extremamente dura. Ele perdeu rapidamente suas capacidades físicas e teve de lidar com a vida sem suas funções motoras básicas.

"Entrei no hospital em uma cadeira de rodas porque caminhar tinha se tornado quase impossível", explicou Gunnarsson em entrevista aos canais oficiais do Brentford. "Eu não conseguia nem segurar minha filha porque tinha perdido muita força. Ainda conseguia respirar por conta própria, mas não parecia normal. Parecia que eu não conseguia levar tanto ar aos pulmões."

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Reaprender os fundamentos da posição de goleiro

Superar a doença foi apenas a primeira parte de sua jornada. Para retomar a carreira profissional, Gunnarsson teve de reconstruir sua condição atlética inteiramente do zero. Ele usou as experiências difíceis que viveu para inspirar os companheiros de equipe no Kortrijk, compartilhando fotos pessoais do período em que esteve no hospital antes de um jogo decisivo pelo acesso. Aos poucos, voltou aos treinamentos em campo.

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"Eu tinha perdido tanta força que mal conseguia andar, então precisei me acostumar a fazer tudo de novo", revelou. "Saltar parecia algo que eu fazia pela primeira vez, e me jogar na bola também parecia algo que eu fazia pela primeira vez."

Os desafios de uma volta milagrosa ao futebol

Gunnarsson agora está plenamente estabelecido na primeira divisão belga pelo Kortrijk. Ele admite, porém, que os obstáculos mentais para voltar a campo foram tão difíceis quanto os físicos.

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"Fiquei muito aliviado e feliz, mas também nervoso por voltar a jogar", afirmou. "É claro que, depois de tanto tempo afastado, passa pela sua cabeça a dúvida se você vai ser tão bom quanto era antes."

O goleiro está determinado a valorizar cada momento em campo agora que retomou a carreira. "É incrível já estar de volta jogando neste nível… às vezes preciso me lembrar disso", concluiu.