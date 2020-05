Ex-Fla, Trauco gostaria de ter trabalho mais com Jorge Jesus: "potencializa seus jogadores"

Lateral peruano também se surpreendeu com a torcida do Saint-Étienne, seu atual clube

Ex-jogador do , Miguel Trauco vivia sua primeira temporada na , com a camisa do , antes do encerramento da por conta da pandemia do coronavírus. O jogador peruano chegou ao clube em meados de 2019 quando deixou o em busca de mais minutos em campo, e se surpreendeu com a torcida.

"Eu pensei que a torcida aqui ia ser, como dizem Europa você já pensa, torcida mais fria, meu clube é o clube onde a torcida é mais fervorosa, mais apaixonada e me faz lembrar o Flamengo, numa magnitude menor, mas a paixão, o que sentem, me fazem lembrar muito".

Trauco também revelou que gostaria de ter trabalhado mais com o português Jorge Jesus, seu treinador no Flamengo por pouco mais de um mês.

"Eu gostaria de trabalhar mais com Jorge Jesus, eu gostei dos seus trabalhos, sei da qualidade que ele tem como treinador, sempre potencializa seus jogadores. Eu gostaria de ter trabalhado mais com ele, as circunstâncias não permitiram, acabou chegando um companheiro a mais, fiquei como terceiro e tinha que ver as minhas prioridades".