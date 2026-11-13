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San Diego FC v Sporting Kansas CityGetty Images
Joaquim Lira Viana

Ex-Flamengo brilha na MLS, concorre a prêmio de revelação e disputa gol mais bonito da temporada

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Atacante de 24 anos vive grande fase nos Estados Unidos após passagem com poucas oportunidades pelo futebol brasileiro

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O atacante André Luiz, de 24 anos, é um dos destaques individuais do Sporting Kansas City na temporada da MLS. Contratado em julho por R$ 112 milhões, o brasileiro se tornou a terceira transferência mais cara da história da liga norte-americana. Em apenas 13 partidas, marcou oito gols e distribuiu três assistências, números que o colocaram entre os principais nomes da equipe.

O bom desempenho rendeu ao jogador duas indicações individuais anunciadas pela liga. Na disputa pelo prêmio de melhor novato da temporada, o MLS Newcomer of the Year, André Luiz concorre com o francês Antoine Griezmann, ex-Barcelona e Atlético de Madrid, e o brasileiro Guilherme, ex-Botafogo, Grêmio e Santos.

Já na categoria de gol mais bonito do ano, o brasileiro está entre os 18 finalistas, ao lado de nomes como Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski e Evander, ex-Vasco. A indicação veio após uma jogada individual contra o Philadelphia Union, em 19 de setembro. A votação popular para escolher o vencedor fica aberta até 16 de novembro, com o resultado previsto para o dia 18.

No Sporting Kansas City, o atacante também recebeu reconhecimento pelo impacto imediato. André foi eleito o melhor jogador do clube, melhor atacante e artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Dejan Joveljic. O brasileiro ainda terminou o campeonato entre os jogadores com mais participações em gols nos últimos meses da competição, embora o time não tenha conseguido a classificação para os playoffs.

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A passagem pelo Flamengo

Revelado nas categorias de base do Flamengo, André Luiz chegou ao clube em 2020, depois de se destacar pelo America-RJ. Na equipe sub-20, terminou uma temporada como artilheiro, com oito gols e quatro assistências em 17 partidas. Pelo elenco profissional rubro-negro, porém, teve poucas oportunidades: disputou nove jogos, marcou um gol e não registrou assistências. A concorrência com nomes como Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro e Gabigol dificultou a conquista de espaço. Em agosto de 2023, foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal, para ganhar mais minutos em campo.

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18 de nov. de 2026

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Depois da saída do futebol brasileiro, o atacante passou por Estrela Amadora e Rio Ave, de Portugal, além do Olympiacos, da Grécia, antes de chegar aos Estados Unidos. A transferência para o Sporting Kansas City representou uma mudança importante na carreira do jogador, que agora vive o melhor momento desde que deixou o Flamengo e disputa dois dos principais reconhecimentos individuais da MLS.

Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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