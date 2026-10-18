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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ex-estrela do Sevilla detona o Real: "Não tem vergonha de reclamar dos árbitros? Que futebol é esse?!"

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Espanha

As decisões da arbitragem fazem correr muita tinta

Antoñito, ex-jogador do Sevilla, intensificou suas críticas à arbitragem após a derrota do clube andaluz para o Real Madrid por 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, ao questionar a não revisão do lance em que Arda Güler atingiu Peque Fernández, além de outras decisões que, em sua avaliação, influenciaram o rumo da partida.

Antoñito afirmou, em declarações à rádio oficial do Sevilla: "O Real Madrid não tem vergonha de reclamar dos árbitros? A desculpa deles é que não viram com clareza a cotovelada que o Peque sofreu, mesmo com o placar estando em 0 a 0, como vocês sabem. É um lance decisivo que eles alegam não ter visto. Que tipo de futebol é esse? A LaLiga e o VAR não têm vergonha?".

O ex-jogador do Sevilla acrescentou que sua equipe foi prejudicada mais uma vez, segundo ele, dizendo: "Houve um ataque em que o Güler tinha de ser expulso, e o segundo gol foi precedido de uma falta. Além disso, um gol deveria ter sido validado para nós também".

E prosseguiu, em tom irritado: "Eles querem preparar o terreno para o Clásico e impedir que o Real Madrid perca pontos? Isso é impossível. O único gol correto no meio-campo foi o do Real Madrid. E o pênalti que foi marcado era ridículo; eles só marcam pênaltis desse tipo para o Real Madrid e o Barcelona".

Antoñito encerrou suas críticas destacando que o melhor da partida, do seu ponto de vista, foi ter terminado sem lesões ou cartões vermelhos, antes de classificar o que aconteceu como "uma vergonha".

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