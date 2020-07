Ex-dirigente confirma: United ofereceu "caminhão de dinheiro" a Ronaldinho Gaúcho

Peter Kenyon, ex-chefe executivo dos Diabos Vermelhos, admitiu que tentou contratar o brasileiro em 2003

Ronaldinho Gaúcho no de Alex Ferguson? Poderia ter acontecido. Em entrevista publicada neste domingo pelo jornal inglês The Telegraph, Peter Kenyon, ex-chefe executivo dos Diabos Vermelhos, confirmou que tentou contratar o brasileiro.

"Nós nos esforçamos muito por Ronaldinho e, no final, oferecemos o que era uma quantia de dinheiro muito alta, mesmo para nossos padrões", afirmou o dirigente, sem revelar valores.

A negociação aconteceu em 2003. Como se sabe, porém, o astro acabou acertando com o , que pagou 30 milhões de euros à época para tirá-lo do .

Kenyon falou que a proposta a Ronaldinho provocou discussões internas no United sobre se ultrapassaria os "limites do clube". "Fazendo uma reflexão, no fim foi uma boa decisão - e não estou falando da qualidade do jogador".

Paul Scholes, ídolo dos Red Devils, já havia revelado em maio que o clube tentou contratar Ronaldinho - seu algoz na de 2002. "Ele já tinha até número de camisa. Mas mudou de ideia e foi para o Barcelona", contou.

Quando jogamos contra ele de novo, nós demos muito pontapés. Queríamos ter jogado com ele!", completou o ex-meio-campista.