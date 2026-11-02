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O ex-lateral-esquerdo da Premier League Stephen Warnock falou pela primeira vez sobre uma série de convulsões assustadoras que sofreu quando era jovem, nas categorias de base do Liverpool. Hoje comentarista de rádio, aos 44 anos, o ex-defensor admitiu que escondeu os episódios dos funcionários do clube por medo de ser dispensado.

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Promessa das categorias de base escondeu crises médicas

Warnock decidiu revelar o que viveu em segredo na BBC Radio 5 Live após ouvir uma entrevista com Matt Crooks, meio-campista do Hull City que vive com epilepsia. Depois de passar pelas categorias de base em Merseyside, o defensor disputou 67 partidas pela equipe principal do Liverpool e marcou um gol. Antes de superar a condição, sofreu diversas convulsões.

A epilepsia afeta cerca de uma em cada 100 pessoas no Reino Unido e, segundo a entidade beneficente Epilepsy Action, a condição neurológica em crianças costuma ser identificada após uma ou mais convulsões.

Medo de perder o contrato manteve condição em segredo

Embora medicamentos possam ajudar a controlar ou prevenir crises epilépticas quando administrados com cuidado, Warnock preferiu não contar nada nas categorias de base. À 5 Live, ele disse: "Eu tinha pavor de contar ao Liverpool porque temia ser dispensado. Pensava: 'Se acharem que tenho uma condição médica, vão me dispensar'. Eu tinha medo de que acontecesse enquanto estivesse em campo. Não havia nada específico que desencadeasse as crises; eu nunca soube o que as provocava. Era isso que me apavorava."

Ao recordar a primeira crise, na escola, antes de passar por uma tomografia e uma ressonância magnética após outra convulsão, em casa, ele acrescentou: "Eu estava diante de um computador e depois acordei numa cama de hospital. Pensei: 'Nossa, como vim parar aqui?'. Não me lembrava de nada, apaguei completamente.

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"Meus amigos contaram que comecei a ter uma convulsão. Chamaram uma ambulância, claro, e me levaram ao hospital. Para ser sincero, fiquei constrangido, porque ninguém mais tinha aquilo, ninguém sabia do que se tratava, e eu também não sabia até acontecer."

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Superação na adolescência permitiu carreira profissional

Depois de ser eleito o Jogador da Temporada pelos torcedores do Coventry City durante seu empréstimo em 2003-04, Warnock estreou pelo Liverpool sob o comando de Rafael Benitez em agosto de 2004 e disputou 30 partidas em 2004-05, sem integrar os elencos para as finais da Copa da Liga Inglesa e da Champions League. Na temporada seguinte, fez mais 30 jogos e, antes de se transferir para o Blackburn Rovers em janeiro de 2007, disputou outros sete.

Ao falar sobre as crises, o ex-jogador de Aston Villa e Leeds United disse: "Isso durou uns três anos. Tive a sorte de superar a condição com o tempo. Não precisei tomar medicamentos nem me preocupar em dirigir um carro ou com coisas assim. É a primeira vez que realmente falo sobre isso."

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Ansiedade persiste apesar da aposentadoria

Aposentado desde 2018, Warnock não sofre uma convulsão desde os 14 anos. Ainda assim, o comunicador, hoje com 44 anos, admite que a possibilidade de ter outra crise inesperada continua a passar por sua cabeça. Ao falar publicamente ao lado de Crooks sobre o que viveu na adolescência, o ex-lateral da Inglaterra espera ajudar a reduzir o estigma em torno das condições neurológicas no futebol profissional.