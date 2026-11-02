Promessa das categorias de base escondeu crises médicas
Warnock decidiu revelar o que viveu em segredo na BBC Radio 5 Live após ouvir uma entrevista com Matt Crooks, meio-campista do Hull City que vive com epilepsia. Depois de passar pelas categorias de base em Merseyside, o defensor disputou 67 partidas pela equipe principal do Liverpool e marcou um gol. Antes de superar a condição, sofreu diversas convulsões.
A epilepsia afeta cerca de uma em cada 100 pessoas no Reino Unido e, segundo a entidade beneficente Epilepsy Action, a condição neurológica em crianças costuma ser identificada após uma ou mais convulsões.
Medo de perder o contrato manteve condição em segredo
Embora medicamentos possam ajudar a controlar ou prevenir crises epilépticas quando administrados com cuidado, Warnock preferiu não contar nada nas categorias de base. À 5 Live, ele disse: "Eu tinha pavor de contar ao Liverpool porque temia ser dispensado. Pensava: 'Se acharem que tenho uma condição médica, vão me dispensar'. Eu tinha medo de que acontecesse enquanto estivesse em campo. Não havia nada específico que desencadeasse as crises; eu nunca soube o que as provocava. Era isso que me apavorava."
Ao recordar a primeira crise, na escola, antes de passar por uma tomografia e uma ressonância magnética após outra convulsão, em casa, ele acrescentou: "Eu estava diante de um computador e depois acordei numa cama de hospital. Pensei: 'Nossa, como vim parar aqui?'. Não me lembrava de nada, apaguei completamente.
"Meus amigos contaram que comecei a ter uma convulsão. Chamaram uma ambulância, claro, e me levaram ao hospital. Para ser sincero, fiquei constrangido, porque ninguém mais tinha aquilo, ninguém sabia do que se tratava, e eu também não sabia até acontecer."
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Superação na adolescência permitiu carreira profissional
Depois de ser eleito o Jogador da Temporada pelos torcedores do Coventry City durante seu empréstimo em 2003-04, Warnock estreou pelo Liverpool sob o comando de Rafael Benitez em agosto de 2004 e disputou 30 partidas em 2004-05, sem integrar os elencos para as finais da Copa da Liga Inglesa e da Champions League. Na temporada seguinte, fez mais 30 jogos e, antes de se transferir para o Blackburn Rovers em janeiro de 2007, disputou outros sete.
Ao falar sobre as crises, o ex-jogador de Aston Villa e Leeds United disse: "Isso durou uns três anos. Tive a sorte de superar a condição com o tempo. Não precisei tomar medicamentos nem me preocupar em dirigir um carro ou com coisas assim. É a primeira vez que realmente falo sobre isso."
Ansiedade persiste apesar da aposentadoria
Aposentado desde 2018, Warnock não sofre uma convulsão desde os 14 anos. Ainda assim, o comunicador, hoje com 44 anos, admite que a possibilidade de ter outra crise inesperada continua a passar por sua cabeça. Ao falar publicamente ao lado de Crooks sobre o que viveu na adolescência, o ex-lateral da Inglaterra espera ajudar a reduzir o estigma em torno das condições neurológicas no futebol profissional.