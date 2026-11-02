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O ex-zagueiro do Borussia Dortmund Patrick Owomoyela acredita que o ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp pode recolocar a seleção alemã no topo do futebol de seleções. Depois de jogar sob o comando do treinador de 59 anos por cinco temporadas no Signal Iduna Park, o ex-lateral acredita que seu antigo técnico tem a aura necessária para promover uma recuperação imediata.

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Técnico recebe apoio para recolocar a Alemanha no caminho das vitórias

Owomoyela está convencido de que Klopp pode repetir na seleção alemã o sucesso que teve em clubes após suceder Julian Nagelsmann depois da eliminação na Copa do Mundo deste verão. Ao deixar o cargo de chefe global de futebol da Red Bull, o ex-técnico do Liverpool assinou em julho um contrato de quatro anos, válido até a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Ele assumiu oficialmente o comando em agosto para iniciar a reconstrução da seleção tetracampeã mundial.

Impacto imediato combina com o pouco tempo disponível

Ao contrário do trabalho diário em clubes, o futebol de seleções oferece aos treinadores pouco tempo de treino para implementar suas ideias táticas e avaliar as opções do elenco.

Durante um encontro com a imprensa em Munique acompanhado pelo Bulinews, Owomoyela explicou por que seu ex-técnico é especialmente preparado para lidar com essas limitações: "Ele consegue mudar as coisas importantes em pouco tempo, e é isso que faz dele uma boa escolha. Eu gostaria que ele pudesse ter os jogadores da Alemanha todos os dias [para treinar], mas não é o caso. Como eu disse, ele consegue causar um impacto imediato e transmitir uma visão clara do que fazer.

"Hoje, mais do que antes, a reputação dele ajuda os jogadores a acreditar no que diz. Tudo isso combina com um técnico que tem menos tempo, mas consegue fazer as coisas acontecerem. É só uma questão de encontrar as pessoas certas. Ele usou muitos jogadores [em seu primeiro período à frente da seleção], e isso também vai acontecer daqui para a frente."

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Intensidade incansável marca seus métodos de trabalho

Owomoyela conheceu de perto os métodos de Klopp no Dortmund entre 2008 e 2013, período em que conquistou dois títulos da Bundesliga e a Copa da Alemanha. Ao recordar como o técnico combinava liberdade no vestiário com exigências físicas incessantes, o jogador natural de Hamburgo acrescentou: "Ele era um técnico que cobrava trabalho duro, mas queria que a gente se divertisse enquanto fazia isso. Parecia estar sempre se divertindo. Embora exigisse muito de nós, também nos deixava aproveitar.

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"Ele era quem falava mais alto nos vestiários, então nos dava esse tipo de liberdade. Mas era preciso corresponder em campo, trabalhando duro e fazendo o que ele pedia. Ele conseguia criar imagens. Tornava muito fácil entender aonde queria que você fosse e o que queria que fizesse. Era como um filme na sua cabeça. Essa capacidade de motivar você a fazer o que precisa ser feito é o que o coloca acima de muitos outros. Ele queria que jogássemos o futebol mais intenso possível.

"Era pressionar, pressionar, pressionar, sempre pressionar. Se você recuperasse a bola, corria em direção ao adversário com a maior velocidade possível. Se eles [os adversários] ficassem com a bola, ia pressionar para recuperá-la de novo. Ele também fazia brincadeiras: se corrêssemos 120 quilômetros [como equipe] em uma semana, na seguinte dizia: 'Vamos fazer 124 [quilômetros]'. Acreditávamos no que ele dizia. Mesmo quando perdíamos jogos e clássicos, ele dizia que não importava, porque sentia que estávamos indo na direção certa."

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Resultados variados marcam os primeiros jogos

O início da passagem de Klopp, em seus quatro primeiros jogos na Liga das Nações da Uefa, foi estável: uma vitória, dois empates e uma derrota, com três gols marcados e dois sofridos. Depois de estrear com um empate por 1 a 1 na Holanda e sofrer uma surpreendente derrota por 1 a 0 em casa para a Grécia em setembro, a Alemanha venceu a Sérvia por 2 a 0 em 1º de outubro, antes de empatar por 0 a 0 fora de casa com a Grécia três dias depois. O treinador de 59 anos agora buscará ganhar embalo na data Fifa de novembro.