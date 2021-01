Ex-Corinthians, Romarinho brilha e leva Al Ittihad à final da Liga dos Campeões Árabe

O atacante marcou nos dois jogos da semifinal da competição, composta por clubes da Ásia e África

Desde que deixou o , em 2014, após ter escrito seu nome na história do como parte importante no título de Libertadores conquistado em 2012, Romarinho tem colecionado gols no chamado “Mundo Árabe”. E foi com a camisa do Al Ittihad, da , que o atacante, hoje com 30 anos, balançou as redes para levar sua equipe à finalíssima da Liga dos Campeões Árabe.

Romarinho já havia deixado sua marca no 2 a 2 do jogo de ida contra o Al Shabab e voltou a estufar as redes na última segunda-feira (04), ajudando sua equipe a triunfar por 2 a 1.

“Sabíamos a importância dessa partida e nos preparamos muito para ela. Não só por ser uma semifinal, mas também por marcar o início de 2021 para nós. Ficamos muito felizes por esta classificação e vamos seguir trabalhando para fazer uma grande final” disse o atacante.

“Fico contente por conseguir ajudar novamente com gol, pois é isso que busco em todas as partidas. Nem sempre é possível, mas quando acontece é motivo de enorme satisfação”.

Na final, Raja Casablanca e Ismaily são os possíveis adversários do Al Ittihad. A decisão deve acontecer apenas em abril, mais próximo do fim da temporada na Arábia Saudita. Apesar de não ter um peso do tamanho das de Ásia e África, respectivamente, a competição é uma das mais tradicionais para clubes asiáticos e africanos.

Nesta campanha 2020-21, Romarinho chegou a nove gols em 14 compromissos.