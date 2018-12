Ex-Corinthians Pablo surge como opção para substituir Umtiti no Barcelona

Zagueiro vem jogando regularmente como titular no Bordeaux e pode seguir os passos de Malcom rumo ao Camp Nou

O jornal Sport informa que o zagueiro Pablo aparece como uma opção para substituir Samuel Umtiti no Barcelona. O defensor francês está lesionado e pode passar por cirurgia que o deixaria fora dos gramados por um bom tempo. Por isso, o clube blaugrana procura um zagueiro para atuar no local do campeão do mundo pela França.

As boas atuações de Pablo pelo Bordeaux tem chamado a atenção na Europa. As convocações do jogador para a Seleção Brasileira aumentaram ainda mais o prestígio e o status do atleta de 27 anos.

O grande 'sonho' do Barcelona é o jovem holandês Matthijs De Ligt, de apenas 20 anos. Entretanto, o clube projeta algo mais a longo prazo para o capitão do Ajax. O Barça busca uma solução rápida para o problema com Umtiti. Por isso, quer um defensor já consolidado e mais experiente, e Pablo é uma opção para integrar o plantel barcelonista. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

(Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

Pablo ganhou destaque após ótima passagem pelo Corinthians que culminou no título de campeão do Brasileirão 2017, sob o comando de Fábio Carille.

A publicação espanhola relata que já existem "contatos informais" entre os clubes. O time francês pediria algo em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões) para vender o brasileiro. Apenas um ponto que pode dificultar a negociação é que Pablo não é espanhol, nem europeu e, por isso, considerado um "extracomunitário". Existe uma lei que limita o número de jogadores estrangeiros nos elencos e para que Pablo fosse ao Camp Nou e pudesse atuar, o Barça precisaria se livrar de algum outro nome do plantel como Malcom e Arturo Vidal.