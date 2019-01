Ex-companheiro de Neymar e Ganso busca título no maior torneio de futebol amador

Rodrigo Mancha teve passagens por alguns dos clubes mais importantes do Brasil, e será o principal nome da edição 2019 da Taça Kaiser

O Coritiba faz a sua estreia em 2019 fora de casa, neste domingo (20), contra o Foz do Iguaçu em duelo válido pelo Campeonato Paranaense. Mas engana-se quem acha que o estádio Couto Pereira vai ficar vazio ao longo deste final de semana.

Afinal de contas, entre sábado (19) e domingo (20), será disputada mais uma edição da Taça Kaiser, a maior competição de futebol amador do Brasil. Um dos atletas que estará em campo será Rodrigo Mancha, revelado pelo Coritiba e que também atuou naquele Santos de Neymar e Ganso, que encantou o país em 2010 e conquistou a Copa do Brasil.

Aos 32 anos o meio-campista pendurou as chuteiras profissionalmente na metade de 2018, mas o amor pelo futebol segue a mexer com o paranaense – que também vestiu as camisas de Botafogo, Vitória, Sport e Fortaleza dentre os times mais relevantes do Brasil.

“O futebol, pra mim, significa e significou tudo”, afirmou o jogador exclusivamente para a Goal Brasil. E a motivação de atleta, que busca a entrega máxima para evitar a derrota, é o que move Mancha com a camisa do Trieste nesta edição da Taça Kaiser.

“Motivação, pelo menos para mim, tem que vir de dentro. Eu sigo motivado como se fosse o início da minha carreira. Se eu não tivesse essa motivação talvez eu nem participasse. É um campeonato muito organizado. Muito bom de ser jogado, porque também a intensidade do amador é bem abaixo do profissional. Não digo em termos de qualidade, mas de treinamento e condicionamento físico”.

E embora esteja sofrendo com os treinos em dois períodos (“as dores não param”, afirmou), é exatamente nos estudos que envolvem a parte física que Rodrigo Mancha quer buscar o seu futuro. Mas o momento é apenas de foco absoluto na Taça Kaiser.

Mancha teve uma boa passagem pelo Sport (Foto: Getty Images)

“Graças a Deus eu fui feliz em minha carreira profissional, mas já passou. Hoje eu sou o Rodrigo Mancha aqui do Trieste, um ex-atleta profissional”, completou o curitibano, agora na posição em que muitos dos primeiros nomes do nosso esporte iniciaram suas histórias: amadores do esporte.

Os jogos no sábado estão marcados para as 14h30 (primeiro jogo) e 17h (segundo jogo). A final da Taça Kaiser acontece às 14h30 de domingo (20). A entrada é gratuita para o público no Couto Pereira.