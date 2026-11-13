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Adrien Silva, ex-estrela da seleção de Portugal, abre o coração ao Kooora e fala sobre aspectos ocultos que revelam o outro lado da personalidade de Cristiano

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O respeito a Cristiano Ronaldo dentro da seleção não é motivo de dúvida, e Portugal será eternamente grato a ele

Cristiano gostaria de ter se despedido da torcida dentro de campo, e não acredito que ele vá treinar Portugal no futuro

Ronaldo não é arrogante, e este é o lado oculto de sua personalidade

Um jogador como ele não pode ser substituído rapidamente, e este trio merece a braçadeira de capitão de Portugal

Ele não foi um peso para a seleção em seus últimos anos, mas o ritmo do futebol não perdoa

Enquanto a seleção portuguesa se prepara para disputar sua primeira partida na era pós-Cristiano Ronaldo, o "Kooora" abre as páginas da memória de um dos mais destacados ex-companheiros da lenda portuguesa, por meio de uma entrevista exclusiva e extensa com Adrien Silva, o meio-campista que dividiu com "o Don" anos da jornada internacional e foi coroado ao lado dele com a conquista mais valiosa da história do futebol português, a Eurocopa de 2016.

A entrevista acontece horas antes do confronto entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Europa, que será o primeiro teste da seleção sem seu capitão histórico, após o anúncio da aposentadoria de Ronaldo do futebol internacional, encerrando uma trajetória que se estendeu por mais de duas décadas com a camisa da seleção de seu país.

Adrien Silva disputou 26 partidas internacionais pela seleção portuguesa entre 2014 e 2018, e Ronaldo participou de 16 delas, tendo sido um dos integrantes da geração que levou Portugal ao título da Euro 2016.

Silva iniciou sua carreira no Sporting de Lisboa, onde se tornou um dos líderes da equipe, antes de viver experiências profissionais na Inglaterra com o Leicester City, na França com o Monaco e na Itália com a Sampdoria, além de outras passagens em Portugal e nos Emirados Árabes.

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Em seu depoimento ao "Kooora", Silva aborda a decisão de Ronaldo de encerrar sua trajetória internacional, sua posição sobre a polêmica em torno de sua relação com o técnico Jorge Jesus, e se a aposentadoria é definitiva, além do futuro da seleção portuguesa e do jogador mais apto a liderá-la na próxima fase.

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Ele também revela aspectos menos conhecidos da personalidade de Ronaldo dentro do vestiário, falando sobre a forma como ele lida com os jogadores jovens, seu cuidado com os companheiros e os integrantes da comissão técnica, e explicando como ele conquistou sua posição excepcional graças ao seu comprometimento e trabalho, e não apenas ao seu estrelato.

Por outro lado, ele se detém em um dos momentos mais marcantes das trajetórias de ambos: a final da Euro 2016, quando Ronaldo deixou o campo chorando por causa da lesão, enquanto Silva era um dos jogadores mais próximos dele naqueles instantes, numa cena registrada pelas câmeras.

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Silva retorna, passados 10 anos daquela noite histórica, aos detalhes da conversa que travaram, e ao impacto da saída do capitão sobre seus companheiros, revelando como as lágrimas de Ronaldo se transformaram de um momento de dor numa fonte adicional de motivação para Portugal rumo ao título europeu.

E eis a íntegra da entrevista:

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Você jogou em várias ligas europeias e viveu experiências diferentes na Inglaterra, Itália, França e Portugal antes de se transferir para os Emirados Árabes. Qual experiência mais o transformou nos níveis pessoal e profissional, e há alguma decisão em sua carreira que você gostaria de ter tomado de forma diferente?

Minha formação e os anos que passei como capitão no Sporting de Lisboa moldaram minha personalidade, mas a transferência para a Premier League e depois jogar na Itália e na França me deu um amadurecimento tático e pessoal enorme.

Se pudesse mudar uma coisa, seria a forma como se deu o meu processo de transferência para o Leicester City. Aqueles meses que passei fora de campo por causa de 14 segundos (após o encerramento do sistema internacional de transferências da FIFA) foram um teste psicológico extremamente difícil, embora tenham me tornado muito mais forte do ponto de vista mental.

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Você chegou ao Leicester depois de sua conquista histórica do título da Premier League, mas viveu a equipe em uma fase completamente diferente da era do título. O que havia mudado dentro do clube quando você chegou, e você sentiu que a equipe perdeu parte do espírito e da personalidade que depois contribuíram para sua queda?

Quando cheguei, o Leicester já passava por uma fase de transição natural depois de vencer o título. A conquista de 2016 se baseava em uma química impossível de repetir e em um desejo coletivo muito específico. Com o passar do tempo, as expectativas mudaram, alguns elementos fundamentais partiram, e o clube começou a buscar uma nova identidade de jogo.

Não vou dizer que a personalidade ou a ambição desapareceram, mas também precisamos levar em conta que você joga na liga mais competitiva do mundo, e o que o Leicester conquistou é muito difícil de repetir.

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Você foi um dos jogadores importantes de Portugal durante as fases eliminatórias da Euro 2016, após não ter atuado na fase de grupos. Como você lidou psicologicamente com essa mudança, e sentiu na época que havia provado algo àqueles que duvidavam de suas capacidades?

Com muita calma e concentração. Nas etapas finais de um torneio internacional, todos são importantes, inclusive os que estão no banco de reservas. O técnico Fernando Santos foi muito claro conosco quando disse: vamos precisar de todos.

Quando veio a oportunidade diante da Croácia, encarei-a com um sentimento de responsabilidade, e não com a necessidade de silenciar meus críticos. Nos níveis mais altos do futebol, você deixa seu desempenho em campo falar por você, e trabalha pela equipe.

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Passemos ao tema da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção. Se você estivesse em seu lugar, teria tomado essa decisão após o desentendimento com Jorge Jesus, ou teria separado seu desentendimento com o técnico de sua relação com a seleção e a torcida, e seguido até a Copa do Mundo de 2030?

Essas são decisões extremamente pessoais e envolvem um grau imenso de complexidade pessoal. Conheço bem o técnico Jorge Jesus, depois de ter trabalhado com ele, e conheço seu profissionalismo e os altos padrões que estabelece em seu trabalho.

Quando se reúnem personalidades fortes e bem-sucedidas dessa forma, é totalmente compreensível que existam pontos de vista diferentes sobre o caminho a seguir.

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Para mim, não me cabe julgar as decisões ou tomar partido de um lado. Deve haver um respeito absoluto pela escolha de Cristiano e admiração por tudo o que ele conquistou com a camisa de Portugal.

Ronaldo falou de "promessas que não foram cumpridas" em seu desentendimento com Jesus, enquanto o técnico negou ser responsável pela decisão de aposentadoria. A partir de sua experiência dentro da seleção, como você vê o impacto da relação entre jogador e técnico sobre decisões desse porte, e será que as coisas podem chegar a um ponto em que a permanência do jogador se torne impossível, mesmo que ele ainda seja capaz de contribuir?

No futebol de elite, você lida diariamente com os mais altos graus de exigência. Os técnicos e a federação sempre buscam tomar as melhores decisões para o sucesso coletivo de Portugal, enquanto os grandes jogadores também têm seus próprios pontos de vista.

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Quando dois pontos de vista diferentes colidem, isso faz parte do esporte e não diminui o valor de ninguém. O mais importante é que o respeito mútuo sempre prevaleça, ao lado do reconhecimento de que todos os envolvidos no assunto deram o melhor de si pelo futebol português.

Você acredita que ele chegou a uma fase em que sentiu que já não tinha a mesma posição dentro da seleção portuguesa, ou que sua presença já não era plenamente bem-vinda pelos jogadores e pela comissão técnica?

O carinho e o apreço por Cristiano dentro da seleção portuguesa permanecerão algo indiscutível, seja entre seus companheiros, a comissão técnica ou toda a estrutura da federação. O que acontece é uma passagem natural do tempo, que traz novas dinâmicas táticas a qualquer equipe do mundo.

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A posição de Cristiano e o respeito de que ele desfruta jamais foram motivo de dúvida. Seu legado é intocável para todo português.

Getty Images

Ronaldo disse em outubro que não pretendia se aposentar da seleção e que permaneceria disponível após o fim de seu período de suspensão, mas anunciou sua aposentadoria pouco tempo depois. O que pode levar um jogador com essa mentalidade, e após uma ligação tão profunda com a seleção, a mudar de posição tão rapidamente?

Cristiano é competidor por natureza. Ele vive e respira futebol com uma intensidade rara, e se guia pelo coração. Quando um atleta desse porte reflete e sente que chegou o momento certo de encerrar um capítulo e abrir caminho para um novo, essa decisão deve ser compreendida e respeitada mais do que analisado o momento exato do anúncio. O que a história vai lembrar são mais de duas décadas de total comprometimento com a seleção portuguesa.

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Considerando a relação entre vocês, você conversou com ele depois do anúncio de sua aposentadoria do futebol internacional?

Não conversamos sobre esse assunto, mas é importante dar a Cristiano um espaço após uma decisão dessa importância, decisão que recebeu tamanha atenção da mídia. O sentimento que compartilho com ele, e que todo companheiro compartilha, é a gratidão e o orgulho profundos por tudo o que conquistamos juntos. Cristiano sabe o quanto de afeto nutrimos por ele e a posição única que ele ocupa na história do nosso país.

Você acredita que a forma como terminou sua trajetória internacional não condiz com a dimensão do que ele conquistou por Portugal, e será que ele merecia uma despedida diferente, com uma última partida diante da torcida de seu país, assim como aconteceu com Messi?

Acredito que todos gostariam de ver Cristiano se despedir dentro de campo, como a lenda que ele é, e considerando tudo o que fez por Portugal. Não tenho dúvida de que ele próprio queria encerrar sua trajetória dentro de campo. Mas não podemos mudar o que aconteceu.

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Seu verdadeiro reconhecimento está gravado na memória de todo português, nos títulos que conquistou e no respeito mundial que angariou para o futebol português.

Em seus últimos anos com a seleção, ele dava a Portugal mais do que recebia dela, ou a equipe por vezes era obrigada a adaptar seu estilo de jogo em torno de uma única estrela?

Ter um jogador do porte de Cristiano é sempre um privilégio para qualquer seleção. Durante anos, a equipe se beneficiou de sua capacidade excepcional de marcar gols. Mas com o passar dos anos, toda seleção precisa equilibrar a qualidade individual de seus jogadores e a harmonia coletiva.

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O estilo de jogo de Cristiano evoluiu, e a seleção nacional também teve que se adaptar a isso, mas não acredito que isso tenha sido necessariamente algo negativo.

Você acredita que a aposentadoria de Ronaldo é de fato definitiva, ou há a possibilidade de seu retorno caso as circunstâncias mudem, seja com a saída de Jesus ou com desdobramentos dentro da Federação Portuguesa de Futebol?

Cristiano é um homem de fortes convicções. Se ele tomou essa decisão, com certeza ela veio após uma reflexão cuidadosa e com a sensação firme de que é uma decisão definitiva.

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O mais saudável para o futebol português nesta fase é olhar para frente, apoiar o trabalho em andamento e lembrar de sua trajetória com a seleção com a dignidade que ele merece.

Em uma entrevista de 2022, você disse que Ronaldo era capaz de continuar jogando por mais 5 anos. Agora, após ele anunciar sua aposentadoria do futebol internacional aos 41 anos, você ainda acredita que ele é capaz de continuar jogando futebol no mais alto nível, ou o tempo começou a impor sua palavra?

O que Cristiano conquistou física e mentalmente desafia todas as expectativas habituais no futebol. Ele é um exemplo de profissionalismo e disciplina para todo jogador jovem ao redor do mundo. Claro, o ritmo do futebol de hoje não perdoa, e o tempo não espera por ninguém. Mas sua ética de trabalho e sua determinação continuarão inspirando as próximas gerações.

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Muitas lendas assumiram o comando de suas seleções após se aposentarem como jogadores, como Maradona, Zidane e Beckenbauer. Você espera ver Ronaldo treinar Portugal algum dia?

Vejo Cristiano mais adequado a papéis de liderança global, como embaixador, executivo ou investidor no esporte, onde sua palavra e sua imagem carregam um impacto global imenso.

Treinar exige uma rotina muito específica e um certo nível de comprometimento, mas só ele próprio saberá de fato qual caminho quer seguir assim que encerrar sua trajetória como jogador.

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Após a saída de Ronaldo, Portugal agora tem a oportunidade de construir uma equipe mais coletiva, ou a equipe perdeu um jogador cujo impacto não pode ser substituído por mais que o estilo de jogo mude?

Você não pode substituir da noite para o dia uma figura de impacto histórico do porte de Cristiano. Ainda assim, Portugal possui atualmente uma geração excepcional de talentos, desenvolvida por meio do trabalho de excelência dos clubes e da federação.

Há qualidade e maturidade suficientes para construir uma equipe forte e unida, capaz de continuar disputando os maiores títulos no cenário mundial.

Getty Images

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Quem você vê como o jogador mais bem preparado para assumir a responsabilidade de liderar a seleção portuguesa na era pós-Ronaldo?

Portugal ainda está em uma posição muito forte. Jogadores como Rúben Dias, Bruno Fernandes e Bernardo Silva demonstraram liderança, personalidade e inteligência tática nos maiores palcos do futebol mundial por vários anos. Com certeza não haverá problema.

Você observou Ronaldo de perto por anos, treinou com ele, e dividiu com ele momentos de vitória e frustração dentro do vestiário. Qual a característica mais importante de sua personalidade que o público não vê, mas que explica como ele conseguiu manter seu nível e sua motivação ao longo de todos esses anos?

Todos sabem o quanto ele é dedicado nos treinos, mas o que muitas pessoas talvez não percebam é o cuidado e a consideração que ele demonstra pelos outros dentro do vestiário.

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A forma como ele recebe os jogadores jovens que se juntam à seleção pela primeira vez, seu senso de humor durante as concentrações, e o respeito que demonstra por cada integrante da equipe, dos médicos e roupeiros aos fisioterapeutas. Isso revela um lado caloroso dele que muitas vezes permanece à sombra de sua imagem pública.

Considerando o período que você passou com ele na seleção, Ronaldo era de fato tratado de forma diferente dos demais jogadores, seja pelos técnicos, pela federação ou por seus companheiros, e você acha que essa posição especial o ajudou ou tornou mais complicado lidar com ele?

Cristiano conquistou sua posição dentro de campo, por meio de seu desempenho, seus títulos e seu comprometimento com seu país. O segredo para que tudo funcionasse muito bem no vestiário era simples: ele sempre era o primeiro a liderar pelo exemplo, com seu trabalho árduo, sua pontualidade e sua dedicação.

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Quando seu líder é a pessoa que trabalha com o máximo de esforço, isso naturalmente lhe rende a admiração de todo o grupo.

Você acredita que o mundo entendeu mal Ronaldo em certas fases por causa de sua grande autoconfiança ou de suas reações emocionais?

Por vezes, sua imensa autoconfiança foi mal interpretada. Qualquer pessoa que compete no mais alto nível precisa acreditar em si mesma de forma incondicional. O que alguns descreveram como arrogância não passava de uma ambição verdadeira e de uma frustração natural de alguém que odeia perder.

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Considerando sua relação com ele, você pode revelar um segredo sobre Ronaldo que ninguém conhece?

O que mais me impressionou foi seu comprometimento absoluto com a recuperação. Durante um torneio longo, quando o cansaço começa a se acumular, Cristiano jamais abriu mão de sua rotina de descanso, hidratação e cuidado físico, mesmo quando todos estavam comemorando. Essa atenção aos detalhes invisíveis é o que separa os bons jogadores dos verdadeiramente grandes.

Na final da Euro 2016, Ronaldo saiu lesionado chorando, mas Portugal continuou lutando até vencer o título. Como mudou o clima no vestiário e em campo após sua lesão, e você sentiu em algum momento que o sonho de vencer o título havia acabado com sua saída?

Foi um momento decisivo naquela final. Ver nosso capitão deixar o campo chorando após sofrer a lesão abalou a equipe por alguns instantes, mas isso logo se transformou numa fonte imensa de motivação. Houve um sentimento imediato de união entre os jogadores, a comissão técnica e os reservas. Sabíamos que tínhamos que estar à altura do acontecimento e trazer aquela taça de volta a Portugal também por ele. Foi uma vitória do grupo e do espírito português.

Getty Images

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Você estava perto dele no momento em que ele caiu chorando após a lesão, e as câmeras captaram a conversa de vocês. O que disseram um ao outro naquele momento, e o que mais ocupava sua mente: sua lesão ou a possibilidade de perder a final?

Naquele momento, o que tentei transmitir a ele foi força e coragem. Ele queria continuar a qualquer custo. Ver a dimensão da dor que ele sentia nos deu a todos uma força adicional para continuar lutando até o último segundo.

Após 10 anos, e com o anúncio da aposentadoria de Ronaldo do futebol internacional, como você enxerga aquele momento agora? Você vê suas lágrimas na final de 2016 resumindo sua relação com Portugal mais do que qualquer número ou título?

Aquelas lágrimas em Paris foram o reflexo mais puro do amor que Cristiano sempre teve por Portugal. Para além dos números individuais e dos prêmios, as lágrimas mostraram que o que sempre o moveu foi o orgulho de representar nossa bandeira. Foi maravilhoso fazer parte daquela conquista ao lado dele, e a dívida do futebol português para com ele permanecerá para sempre.