Ex-companheira de Sala envia mensagem pedindo que não abandonem o argentino

Berenice Schakir fez apelo emocional em suas redes sociais pedindo para que as buscas pelo jogador não sejam encerradas e crê que ele está vivo

Berenice Schakir, ex-noiva de Emiliano Sala, fez um apelo em suas redes sociais pedindo para que as buscas não sejam encerradas. Ela crê que o jogador que ia de Nantes, na França até Cardiff, no País de Gales possa estar vivo e não descartou ter esperança no caso.

"Investiguem, não deixem de procurá-lo, por favor!!! Não posso acreditar nesse acidente e nem que tenham suspendido as buscas pelo mau tempo. Não posso acreditar que suspenderam as buscas até amanhã [23] e que estão perdendo tempo. Sinto impotência. Não consigo parar de acreditar que vocês estão bem, sãos e salvos", escreveu Berenice em seu Instagram.

As palavras fortes e emocionadas de Berenice mostram o desespero de quem o conheceu bastante. Na mesma postagem que contem quatro fotos e dois vídeos do casal, Schakir questionou o acontecimento e disse não enteder o motivo da tragédia ter abatido sobre Sala.

"Tive a sorte de te conhecer. Tudo muda. Por que acontecem essas coisas? Por que a um homem guerreiro, fascinante, cheio de projetos, trabalhador, boa pessoa e dedicado ao seu trabalho e à sua família acontecem essas coisas? Por que os sonhos não se cumprem? Por que? Estou com o coração rasgado e não posso aceitar", desabafou Schakir.